Banias, Mironescu, Bogatu şi alte 36 de persoane, trimise în judecată de DNA

Banias, Mironescu, Bogatu și alte 36 de persoane, trimise în judecată de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 39 de persoane, catalogate ca făcând parte dintr-un grup infracțional care controla activitățile de import-export din cadrul Direcției regionale vamale Constanța, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit. Printre aceste persoane se află Mircea Marius Banias, senator al României, acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influență, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, Eugen Bogatu, fostul director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni: inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,cumpărare de influență, trafic de influență, instigare la două infracțiuni de dare de mită, complicitate la infracțiunea de dare de mită, complicitate la infracțiunea de luare de mită, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, și Laurențiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni: inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influență.Potrivit rechizitoriului emis de procurorii DNA, în perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituțiilor vamale și portuare din Municipiul Constanța s-a constituit un grup infracțional organizat având ca scop controlul activităților de import - export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța. Astfel, crearea unei rețele de taxare ilicită a containerelor cu mărfuri introduse în țară prin punctele vamale a permis introducerea în țară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoțite de avizele sau autorizațiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantități decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe. În cadrul rețelei cu un mecanism bine stabilit de colectare și redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal.Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în cuantum cuprins între 250 USD și 13.000 USD pentru fiecare transport.Infracțiunile ce intră în mijloacele de acțiune ale grupului infracțional organizat sunt: darea și luarea de mită, traficul de influență, evaziunea fiscală, contrabanda, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală, infracțiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.