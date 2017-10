Bani negri din tutun! Reţea de contrabandişti, anihilată de poliţişti

1

Ingrediente pentru vinetele murate in otet 5 kg vinete 4 kg gogosari 1 litru apa 1 litru otet 2 linguri sare grunjoasa 16 linguri zahar o capatana de usturoi 3 legaturi de marar piper boabe 2 boabe enibahar frunze de dafin ulei pentru prajit Cum se prepara Taie vinetele rondele de aproximativ 2 cm grosime si prajeste-le in ulei ana devin auriu-maronii. Scurge-le bine de excesul de grasime si lasa-le la racit. Intr-o oala adauga apa, otetul, zaharul si sarea, doua frunzele de dafin, si enibaharul si pune-le la fiert. Cand dau in clocot adauga gogosarii taiati in sferturi. Lasa-i sa fiarba pana incep sa se inmoaie (2-3 minute), apoi scoate-i pe un platou sa se racesca. Intre timp curata mararul si taie-l marunt si pune-l intr-un castron. Procedeaza la fel si cu usturoiul, punandu-l peste marar. Amesteca bine. Ś In borcane curate adauga un strat de marar cu usturoi, cateva boabe de piper si o frunza de dafin, apoi cate un strat de vinete si unul de gogosar. Intre doua straturi presara cate putin usturoi cu marar. Repeta procedura pana cand borcanul este plin. Ultimul strat trebuie sa fie de marar cu usturoi. Sfat! Daca vrei ca vinetele si gogosarii sa fie usor picanti, adauga cate un ardei iute in fiecare borcan. Umple apoi borcanele cu solutia in care ai fiert gogosarii. Inchide bine borcanele si asigura-te ca nu curg. Inveleste fiecare borcan in carpe sau in hartie si pune-le intr-o oala mare cu apa la fiert. Lasa-le sa fiarba timp de 30 de minute din momentul in care clocoteste apa. Stinge focul si lasa borcanele sa se raceasca in apa in care s-au fiert(minim 24 de ore). Scoate apoi borcanele, sterge-le de apa si asaza-le in camara.