Bani falşi în zona Tomis Nord

Bani falși în zona Tomis Nord

În ultima perioadă, la Constanța, falsificarea de bancnote românești a ajuns să fie „la modă". Dacă săptămâna trecută, un vânzător de pepeni și altul de la un chioșc de presă au sesizat Poliția că persoane, încă neidentificate, au încercat să facă cumpărături dând la schimb bani falsificați, iată că, și în acest week-end, ele au dat lovitura. Infractorii au vizat acum zona Tomis Nord, de unde au făcut cumpărături de la un chioșc Cuget Liber. Florentina Mocanu, gestionar al magazinului, ne-a declarat că nu a observat că are o bancnotă falsă decât abia ieri dimineață, când a numărat mai atent banii. „Sunt sigură că banii provin din vânzările de aseară (n.r. - duminică), dar probabil era prea aglomerat, iar lumina prea slabă și nu am sesizat bancnota falsificată" - ne-a declarat Florentina Mocanu. Trebuie știut că falsificatorii folosesc o hârtie de calitate, dar, bineînțeles, nu ajung la performanța de a imita elementele de siguranță. Așa că, mare atenție! În orice clipă puteți primi o bancnotă falsă, fără a vă da seama, dacă nu vă uitați cu atenție, că nu este una reală. Dacă este noapte și vă și grăbiți, înșelătoria are cele mai mari șanse de reușită. Gestionara Florentina Mocanu s-a prezentat, ieri, la Secția 2 Poliție, unde a depus o sesizare scrisă. Oamenii legii au demarat o anchetă, dar cum nu există vreun indiciu privind semnalmentele făptașului, investigațiile vor fi destul de anevoioase.