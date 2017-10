Bani aruncaţi pe fereastră! O nouă victimă a metodei "Accidentul"

1

Somn de voie !

Cu toate ca metoda asta de inselaciune a fost intens mediatizata,exista oameni care cred ca nu mai au nimic de invatat de la viata,dupa ce au terminat clasa a 5-a.Ma refer la victime.Nimic nu se mai prinde de ei.Eu cred ca aceasta metoda de inselaciune a fost cea mai mediatizata in toata istoria borfasăriilor(alaturi de alba-neagra).In plus,toti traim in secolul informatiei:radio,TV,ziare,film,internet,vecini,vecine,nasi,nuntasi,etc.Numai eu am primit trei telefoane de la borfasi in mai putin de un an.Golanii fac coada la usa mea.Oferta este mare.Pe adresa mea de mail primesc zeci de invitatii dubioase.Stiti ce sunet scoate un televizor cand se termina transmisia ? Zzzz.......zzz....zzz.....! Asta-i zgomotul produs si de neuronii victimelor.Acum,pe buna dreptate te intrebi daca oamenii astia au dreptul la vot.I-as intreba cand au votat,cu ce partid/politician au votat si daca au votat in cunostinta de cauza.Ar fi o statistica interesanta si plina de invataminte.Ca sa votezi cu responsabilitate pentru tine sau pentru urmasii tai,trebuie sa fii in primul rand informat.Viata in secolul XXI s-a complicat asa de mult incat informatia este buna si ca centura de siguranta.Daca ai informatie poti sa faci si pluta pe mare.Alt exemplu: ziarele sunt pline de imagini cu oase rupte in accidentele de circulatie.Pe toate gardurile si pe toate posturile radio-tv esti avertizat ca nesăbuinta la volan ucide si cu toate astea.....Zzzz...zzzz....zzz.....! Noapte buna la victime,sa nu va inecati cu suzeta ! Aiurea,nu citeste nimeni !