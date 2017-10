Băncile din străinătate - ţinta unor atacuri a hackerilor români

Băncile din străinătate - ținta unor atacuri a hackerilor români

Nouă persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București ca urmare a unei acțiuni organizate de procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală și ai Serviciului Teritorial Constanța. Ele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, fals informatic, utilizare frauduloasă de instrumente de plată electronică, producere și deținere de echipamente necesare falsificării de instrumente de plată electronică. Anchetatorii au primit încă din luna martie a acestui an semnale potrivit cărora, pe raza mai multor județe din țară, se desfășurau operațiuni frauduloase masive prin utilizarea datelor de identificare ale unor instrumente de plată electronică, urmate de transferuri încasate prin sisteme de plăți tip Western Union. Ulterior, în aprilie 2007, o bancă a semnalat autorităților române faptul că a fost „ținta” unor atacuri de „phishing”. Cu ajutorul datelor furnizate inițial de bancă au fost identificate și alte „ținte”, respectiv instituții financiare din străinătate, împotriva cărora s-au îndreptat atacurile de „phishing” sau „vishing”. Monitorizarea grupurilor de persoane identificate, precum și operațiunile de supraveghere operativă au evidențiat specializarea persoanelor implicate, respectiv cunoștințele avansate în domeniul informaticii pe care acestea le aveau. Anchetatorii au stabilit și modul de operare din punct de vedere tehnic. Indivizii utilizau programe speciale pentru operațiunile de „phishing” și de lansare de atacuri concertate asupra unor bănci din străinătate. De asemenea, aceștia se „perfecționaseră” în colectarea de date de identificare a unor instrumente de plată electronică (date titulari, nume de cărți de credit, pin, etc) și utilizarea frauduloasă a datelor și confecționarea unor clone. Ei efectuau transferuri financiare cu utilizarea sistemului de plăți tip Western Union sau retrageri fizice de numerar de la bancomat. În urmă cu două zile au fost efectuate, simultan, 21 de descinderi în locații din București și Constanța. În urma perchezițiilor au fost identificate sistemele informatice utilizate în comiterea faptelor, echipamente electronice, dispozitive confecționate artizanal, imitând „guri” ori „fețe” de bancomat, dispozitive de citire și scriere a cardurilor, carduri blanc. Prejudiciul estimat, până la acest moment, în urma transferurilor efectuate pe parcursul a două luni de zile se ridică la aproape 130.000 USD. Alături de anchetatorii români a colaborat la depistarea rețelei Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, FBI - prin atașatul legal la București, împreună cu ofițerii de poliție ai Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate și ai Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța, susținuți de luptătorii Jandarmeriei Române - Batalionul „Vlad Țepeș”.