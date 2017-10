Băieţelul care a căzut de la balconul unei vile din Costineşti a fost externat

Băiețelul care a căzut de la balconul unei vile din Costinești a fost externat

Copilul de trei ani aflat în grija unei asistente maternale, care a căzut, săptămâna trecută, de la balconul unei vile din Costinești, a fost externat din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a ajuns acasă, în Harghita. Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Elekes Zoltán, a anunțat că micuțul a ajuns, miercuri, acasă și se simte bine. „Băiețelul a fost externat, se simte foarte bine și medicii au afirmat că starea lui de sănătate evoluează pozitiv. Copilul și asistenta maternală, care a stat lângă el continuu pe perioada spitalizării, au fost externați mai repede decât ne așteptam”, a afirmat Elekes. Din acest motiv, mașina pregătită de DGASPC Harghita să îi aducă pe cei doi de la Constanța a rămas în județ, asistenta maternală optând să plece, cu copilul, cu primul tren către casă. Potrivit sursei citate, băiatul se află și acum în familia asistentei maternale, deși aceasta este supusă anchetei Poliției. „Nu am luat nicio măsură împotriva angajatei noastre și nici nu vom lua până la finalizarea anchetei. Am solicitat Poliției Constanța să ne trimită rezultatele cercetărilor și vom acționa în funcție de concluziile anchetatorilor. Deocamdată, am decis să lăsăm copilul în grija asis-tentei, pentru a nu-i provoca un șoc scoțându-l din familia pe care o recunoaște și de care s-a legat puternic. Dacă în urma anchetei se va dovedi că asistenta maternală se face vinovată de neglijență, va fi sancționată potrivit legii”, a adăugat directorul DGASPC Harghita. În urmă cu o săptămână, copilul în vârstă de trei ani, aflat pe litoral împreună cu asistenta maternală, a căzut de la balconul vilei din Costinești în care erau cazați, fiind internat cu capul spart la Spitalul Județean Constanța. Asistenta maternală susține că, în momentul producerii accidentului, se afla pe balcon împreună cu copilul, căruia îi adusese o felie de pâine cu unt, și că, în timp ce mânca, băiețelul s-a sprijinit de balustradă, care s-a desprins foarte ușor, micuțul căzând de la etaj. Evoluția anchetei este urmărită și de președintele Consiliului Județean Harghita, Borbely Csaba, care a afirmat că în cazul copiilor abandonați, dreptul parental este exercitat de președintele autorității publice județene. Băiețelul de trei ani se află în grija asistentei maternale de doi ani. Copilul are mamă, dar aceas-ta l-a abandonat în spital când avea doar un an. Direcția pentru Protecția Copilului a anunțat-o pe femeie despre accidentul pe care l-a suferit fiul ei, ea luând la cunoștință, fără să-și manifeste în vreun fel dorința de a pleca pe litoral pentru a fi lângă fiul ei spitalizat și nici nu l-a vizitat miercuri seară, după ce a ajuns la Miercurea Ciuc.