Băiatul rănit în explozia unui proiectil, la Topraisar, dat în urmărire naţională

Băiatul rănit în explozia unui proiectil, la Topraisar, dat în urmărire națională

Un adolescent care a supraviețuit exploziei unui proiectil, în urmă cu aproape trei ani, este dat în prezent în urmărire națională, după ce a dispărut de acasă de o lună.Costel Peniu provine dintr-o familie săracă, astfel că, de mic copil a muncit ca cioban pe la diverse ferme. Tot ca cioban lucra și în august 2012, când a fost rănit grav în urma exploziei unui proiectil. Băiatul se afla pe câmp, cu anima-lele, și a intrat și pe terenul Unității Militare 01737, unde a găsit un proiectil rămas neexplodat de la ultima aplicație a militarilor. Împins de curiozitate, acesta a dat foc carto-nului, dar și proiectilului. Gestul l-a costat mult! Minorul a fost transportat de urgență la spital, având arsuri grave pe cap, abdomen și mâini, fiind nevoie de consultații de la o echipă interdisciplinară pentru tratarea lui. Chiar și în momentul în care se afla în spital, adolescentul s-a remarcat ca fiind un element „problemă”.Astfel, potrivit medicilor, copilul, care provine dintr-o familie cu opt copii, nu a fost vizitat de nimeni din familie pe perioada cât a stat în spital, iar ulterior a fugit din unitatea medicală, fără să mai aștepte externarea. În urma experienței nefericite, deși a scăpat cu viață, a rămas cu semne: acum are cicatrice pe brațe și abdomen, are auzul slab și mersul aplecat. Și înainte de incident, și după, băiatul a fugit frecvent de acasă. Ultima dată a dispărut, le-au reclamat părinții polițiștilor de la Postul de Poliție Aliman, la jumă-tatea lunii februarie, iar de atunci nu mai știu nimic despre el.Adolescentul a fost dat în urmărire națională, ca persoană dispărută. Minorul are o înălțime de 1,30 - 1,40 metri, 40 de kilograme, este astenic, cu păr șaten tuns scurt, față ovală, ochi căprui și buze subțiri. La data dispariției purta un fes maro cu alb, blugi maro, bluză roz, tricou albastru, șosete din lână maro. Cei care pot furniza orice infor-mații în legătură cu minorul sunt rugați să contacteze Secția 6 Poliție Rurală Cernavodă sau Dispeceratul Poliției Constanța, telefon 0241/611.364, interior 20005.