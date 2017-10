„Băiatul meu putrezeşte sub pământ şi nu mă mai încălzeşte nicio pedeapsă“

Mama unui tânăr ucis în accidentul de la Scandinavia:

„Băiatul meu putrezește sub pământ și nu mă mai încălzește nicio pedeapsă“

Șoferița care și-a ucis trei prieteni într-un accident rutier petrecut în 2007 în stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului Scandinavia, și-a încheiat, ieri, socotelile cu judecătorii și rudele victimelor sale. Elena Purdel, de 27 de ani, s-a prezentat în fața magistraților Curții de Apel Constanța pentru a-și susține recursul formulat împotriva hotărârii Tribunalului de a o condamna la trei ani de închisoare cu executare. Elena Purdel a cerut, prin avocatul ei, ca pedeapsa cu închisoare să îi fie comutată într-una cu suspendare sau cu executare la locul de muncă. Ea le-a spus judecătorilor că îi pare rău pentru fapta ei, că a realizat gravitatea și își asumă întreaga vină pentru producerea accidentului. De asemenea, s-a arătat dispusă să plătească rudelor celor decedați daunele materiale și morale pe care instanța le crede de cuviință. De partea cealaltă, apărătorii familiilor victimelor au cerut la unison creșterea cuantumului daunelor morale de la 35.000 de lei, cât a stabilit Tribunalul, la aproape 80.000 de euro. „Nu e posibil ca daunele morale acordate familiilor răniților să fie mai mari decât cele acordate urmașilor celor decedați. Oamenii aceștia au suferit adevărate drame prin pierderea copiilor lor, așa că cerem recuantificarea daunelor morale”, a declarat avocatul părinților celor decedați. De asemenea, fratele uneia dintre victime a cerut, tot prin vocea avocatului, o pedeapsă mult mai aspră pentru tânăra șoferiță. Judecători în lacrimi Un moment emoționant a fost când mama lui Daniel Vasile Panait, mort în accident, s-a adresat judecătorilor. Femeia le-a povestit, mai mult plângând, că nu cere de la inculpată decât câte un milion de lei vechi pentru fiecare an trăit de copilul ei. „A trăit 20 de ani și vreau doar 20 de milioane de lei vechi, câte un milion pentru fiecare an trăit de copilul meu. Deși am o situație financiară grea, toți banii din lume nu o să-mi mai aducă înapoi copilul”, a spus ea, reușind să-i înlăcrimeze până și membrii completului de judecată. În ceea ce privește condamnarea tinerei, femeia a spus că nu o încălzește pedeapsa cu închisoarea. „Dacă ar fi arestat-o imediat atunci și ar fi făcut o lună, două de închisoare ne-ar fi mulțumit un pic. Dar acum băiatul meu putrezește sub pământ și nu ne încălzește nicio pedeapsă. Să rămână la aprecierea dumneavoastră ce merită”, a mai adăugat mama lui Daniel Panait. Completul de judecată a rămas în pronunțare, urmând să dea o hotărâre astăzi. Accidentul de la Scandinavia Amintim că Elena Purdel a mai fost condamnată în două rânduri, o dată de Judecătorie și o dată de Tribunal, la închisoare cu executarea, ea atacând decizia în ultimă instanță, la Curtea de Apel. Tribunalul Constanța a condamnat-o la finele anului trecut la trei ani de închisoare cu exe-cutare, după ce fusese condamnată de instanța de fond, respectiv Judecătoria Constanța, la un an și jumătate de închisoare cu executare. De asemenea, magistrații de la Tribunal au majorat și pretențiile morale, acordând câte 35.000 de lei (cu 10.000 de lei mai mult decât la Judecătorie) fiecărei familii prejudiciate în parte (cinci la număr). Elena Purdel a fost trimisă în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru că, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2007, în jurul orei 2,30, a condus cu viteză un autoturism Range Rover, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, și a cauzat astfel un accident în urma căruia și-au pierdut viața trei studenți, iar alte două persoane au fost rănite grav.