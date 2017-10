Bahaian vrea să fie pus în libertate pentru a-şi finaliza proiectele… culturale

Bahaian vrea să fie pus în libertate pentru a-și finaliza proiectele… culturale

Sergiu Bahaian a solicitat, ieri, magistraților de la Curtea de Apel Constanța punerea sa în libertate pe motiv că are de finalizat o serie de proiecte… culturale, care nu suferă amânare și a acuzat „această psihoză publică” și pe „criminalul ăla nenorocit de Șlepac” din cauza cărora el s-ar afla după gratii. „Cu siguranță, dacă mă veți pune în libertate, mă voi prezenta la orice expertiză. Am câteva proiecte începute, un film care va fi prezentat, la anu’, la Berlin, o piesă de teatru care urmează a fi pusă în scenă, cât și o carte scrisă, care se află la editura Viitorul Românesc. Lăsarea mea în libertate nu ar fi așa un mare pericol. Această psihoză publică, vehiculată chiar într-o revistă a Poliției, unde eu eram dat drept cap de crimă organizată, ]n care am «soldați», «caporali», «locotenenți»… Domnule judecător, nu sunt un criminal, nu am nicio legătură cu criminalul acela nenorocit de Șlepac. Faptul că am mai multă școală ca el nu arată că sunt mai inteligent ca el. Pot să spun că Șlepac e mai inteligent ca mine, dacă a fost în stare să spele atâția bani… Domnule președinte, va rog frumos, admiteți-mi recursul, puneți-mă în libertate, sunt la fel de oripilat ca toată lumea de crimele comise, dar nu am legătură cu ele!” - a spus Bahaian în fața judecătorilor. Cât despre Adrian Grigoraș, care stătea în dreapta sa, în boxa arestaților, Bahaian mai că l-a somat să declare în fața judecătorilor dacă i-a spus el vreodată ceva legat de crime, dacă l-ar fi instigat să comită faptele abominabile. „Este a treia oară în viața mea când îl văd!” - a spus revoltat Bahaian. Grigoraș a spus judecătorilor: „Eu am recunoscut faptele, am participat la ascunderea persoanelor, care erau deja moarte. Eram minor atunci, aveam doar 17 ani. Vă rog să mă puneți în libertate, pentru că trebuie să merg la control, sufăr de miocardie, consider că dacă îmi înlocuiți măsura de arest preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea mă pot prezenta la fiecare termen fără probleme”. Procurorul de ședință (și de caz) Paul Ardeleanu a susținut că lăsarea în libertate a celor doi ar constitui un pericol concret pentru ordinea publică. Pe de altă parte, anchetatorul spune că urmărirea penală nu a fost finalizată, adunarea de probe continuă, iar Bahaian a refuzat orice confruntare. Acesta ar reprezenta, spune anchetatorul, un real pericol pentru mediul de afaceri. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis respingerea recursurilor declarate de Bahaian și Grigoraș, urmând ca cei doi să fie cercetați, în continuare, în stare de arest preventiv.