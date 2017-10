Băhăian, Şlepac şi Grigoraş rămân după gratii

Băhăian, Șlepac și Grigoraș rămân după gratii

Judecătorii de la Tribunalul Constanța au prelungit, ieri, mandatele de arestare pentru Sergiu Băhăian, Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș sub acuzația de omor deosebit de grav, instigare la omor și infracțiuni economice. Cei trei au fost duși în fața magistraților după ce ultima săptămână și-au petrecut-o în Penitenciarul Jilava, unde au fost expertizați psihiatric. Judecătorii au hotărât să îi mențină încă 30 de zile în arest, însă decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. Șlepac și Grigoraș sunt acuzați că au ucis patru bărbați, parteneri de afaceri, pentru a nu divulga autorităților modalitatea în care se desfășurau fraudele comerciale prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori. Acuzația de instigare la omor reținută lui Băhăian a fost formulată pentru uciderea a doi dintre ei, Petrică Captalan și a lui Ionel Ulezu. Aceștia au fost omorâți în anul 2008. Captalan Petrică a fost lovit în cap cu o bâtă, cadavrul fiind îngropat, iar deasupra turnată o placă de beton. Ionel Ulezu a fost ucis în același an, fiind îngropat de viu, după ce ar fi fost sedat. După aceeași metodă, deasupra gropii a fost turnată o placă de beton, pe care, ulterior, a fost construit un WC. Cele două cadavre au fost descoperite în curtea unei locuințe din satul Măgura, comuna Cerchezu, la începutul acestui an, atunci când Șlepac și Grigoraș au și fost arestați la Constanța.