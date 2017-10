Băhăian cere clemenţă: „Această condamnare mi-a pus capăt vieţii într-un mod nemeritat”

Băhăian cere clemență: „Această condamnare mi-a pus capăt vieții într-un mod nemeritat”

Astăzi, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat apelul declarat în dosarul în care Sergiu Băhăian a fost condamnat la 26 de ani de pușcărie pentru instigare la omor, dar și pentru numeroase fapte de înșelăciune ce s-au soldat cu prejudicii foarte mari.Avocatul acestuia a cerut achitarea lui pentru instigare la omor, susținând că nu se face vinovat, în vreun fel, de moartea celor patru persoane omorâte de Valentin Șlepac (singurul condamnat pe viață în acest dosar, dar care a decedat în penitenciar în urmă cu câteva luni) și Adrian Grigoraș (ce a fost condamnat de Tribunalul Constanța la 22 de ani de închisoare).„Nu am nicio legătură cu instigarea la omor. (…) Sunt responsabil doar de faptul că, necontrolând situația la un moment al infracțiunilor de înșelăciune, s-a ajuns la aceste omoruri. Vina mea este că, într-adevăr, am comis înșelăciuni. Impactul mediatic nu mi se datorează mie, ci lui Șlepac – Dumnezeu să-l ierte! Sau să nu-l ierte! -, și celor care se află acum în boxă, lângă mine. Nu sunt un criminal! Această condamnare mi-a pus capăt vieții într-un mod nemeritat. Am ajuns să fie persona non grata inclusiv pentru fiica mea!”, a spus Băhăian, încercând să convingă instanța de apel că nu are nicio legătură cu crimele.