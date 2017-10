Avraham Morgenstern, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a lui Avraham Morgenstern, administrator al Shapir Structures SRL, la data faptelor, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de evaziune fiscală. De asemenea, procurorii au dispus trimiterea în judecată a Shapir Structures SRL, pentru evaziune fiscală.Anchetatorii spun că, în perioada 2009-2014, Avraham Morgenstern, în calitate de administrator al SC Shapir Structures SRL, nu a înregistrat corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanța și Confort Urban SRL și nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte. În aceeași perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activități au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 euro.Procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ale lui Morgenstern Avraham și SC Shapir Structures SRL, în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei și patru imobile situate în municipiul Constanța, neevaluate. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.