Avocatul poate asista la orice act de urmărire penală

Ştire online publicată Joi, 28 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat, marți, o inițiativă legislativă a șase deputați PSD, printre care și Adrian Năstase, prin care se prevede ca apărătorul unui inculpat să poată asista la toate actele de urmărire penală, nu doar cele care implică prezența persoanei cercetate. Propunerea de modificare a Codului de Procedură Penală este semnată de șase deputați PSD: George Băeșu, Dumitru Bentu, Valer Dorneanu, Florin Iordache, Adrian Năstase și Eugen Nicolicea și a fost depusă la Senat în iunie 2007, fiind respinsă de această Cameră șase luni mai târziu. Inițiatorii propun ca articolul 172 din Codul de Procedură Penală să aibă următorul conținut: „În cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală și poate formula cereri și depune memorii”. Deputații PSD și-au justificat inițiativa, arătând că în conformitate cu o serie de moficări din 2006 a CPP, avocații puteau participa doar la actele de urmărire penală care implică audierea și prezența persoanei cercetate. În acest context, arătau inițiatorii, se încalcă dreptul la apărare, iar organele de cercetare penală pot decide discreționar și abuziv în ce cazuri poate un avocat să participe la actele de urmărire penală. În cadrul dezbaterii din Cameră, inițiatorii nici nu au luat cuvântul să-și explice proiectul, doar reprezentantul comisiei juridice, Florin Iordache, unul din semnatarii proiectului, arătând că legea are raport favorabil. Guvernul, care în punctul său de vedere aferent inițiativei, arătase că în practica judiciară lipsa de publicitate se impune în unele situații pentru a nu împiedica ancheta, și-a reluat argumentele. Astfel, secretarul de stat în Ministerul Justiției Katalin Kibedi a declarat că Guvernul se împotrivește acestei propuneri pentru că există și activități de urmărire penală la care nu poate asista și apărătorul, precum urmărirea telefoanelor. Kibedi a spus că ar fi hilar ca avocatul să fie înștiințat de data și ora fiecărui act de urmărire penală, așa cum cer inițiatorii, și a amintit că modificări similare au fost trimise spre reexaminare de președintele României și se află în dezbaterea Senatului.