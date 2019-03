Avocatul Cătălin Filișan a preluat conducerea Baroului Constanța

In urma alegerilor care au avut loc astazi, avocatul Catalin Filisan este noul decan al Baroului Constanta. El a preluat functia de la avocatul Gabriel Grigore.Cunoscut ca un bun profesionist atat in mediul Justitiei cat si in cel civic, Catalin Filisan a urmat cursurile Colegiului National Mircea cel Batran din Constanta. A urmat apoi Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti. A intrat ca avocat in Baroul din Constanta in anul 2000 si poate pleda la instantele de orice grad.Catalin Filisan are 42 de ani, este casatorit cu avocata Cristiana Filisan.In mediul civic este cunoscut ca initiator al mai multor actiuni ce vizeaza protectia mediului inconjurator fiind presedinte al Asociatiei Constanta Restart.