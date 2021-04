Avocaţii au protestat pentru apărarea profesiei. „Este încălcat principiul confidențialității!”

Semnalul de alarmă al avocaților vine după ce, săptămâna trecută, a fost făcută publică motivarea hotărârii judecătorești date de ÎCCJ în dosarul „Ferma Băneasa”. Nume sonore au fost condamnate în respectivul dosar: afaceristul Remus Truică, Paul de România. Dar alături de afaceristul Remus Truică a fost condamnat și avocatul lui, Robert Roșu. „A fost condamnat pentru că și-a făcut meseria”, au susținut, în glas unitar, avocații din întreaga țară.



Decanul Cătălin Filișan: „Protestăm pentru a apăra profesia de avocat, în integralitatea ei”





Alături de colegii din întreaga țară, reprezentanții Baroului Constanța au transmis instanțelor de judecată un memoriu de protest. Avocatul Cătălin Filișan, decanul Baroului Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Protestul nu este axat pentru a apăra strict individual o persoană, ci pentru a apăra profesia în integralitatea ei. S-a ajuns să fie audiați în respectivul proces penal un număr foarte mare de avocați, în legătură cu relația cu clienții, o situație care, din punctul meu de vedere, reprezintă o atingere a libertății avocatului și bineînțeles a principiului fundamental al confidențialității. Este principiul de bază al profesiei de avocat, al relației dintre avocat și client. Nu poate exista profesia de avocat dacă nu există principiul confidențialității. Iar în măsura în care instanțele au acceptat să fie audiați un număr foarte mare de avocați, pentru a da relații, evident că s-a produs o încălcare a acestui principiu. La fel de grav este faptul că au fost audiați judecători în legătură cu propriile hotărâri definitive, dacă au fost corecte sau nu. Să-și infirme practic propriile hotărâri definitive. În acest context, față de încălcarea acestor principii fundamentale, am înțeles să facem acest protest, la nivelul acestei țări”.





„Niciodată avocatul nu poate fi asimilat clientului și, din păcate, acest lucru s-a întâmplat, s-a ajuns ca avocatul să fie condamnat alături de clientul său, pentru modul în care și-a îndeplinit atribuțiile profesiei. S-a motivat că anumite posibile încălcări ale deontologiei profesiei ar echivala cu săvârșirea unei infracțiuni. Or, niciodată o abatere la deontologia profesiei nu poate fi asimilată unei infracțiuni”, a mai afirmat decanul Cătălin Filișan.





Condamnarea din dosarul „Ferma Băneasa” poate fi un precedent periculos, cu consecințe nefaste asupra a ceea ce înseamnă a fi avocat.





„Cetățeanul este cel care pierde dacă nu există o apărare eficientă sau dacă există o apărare traumatizată de astfel de hotărâri. Evident că în calitate de avocat trebuie să respecți legea, dar un astfel de precedent este extrem de periculos, iar statul de drept nu poate să existe fără un echilibru între puterea statului și apărare”, a mai spus pentru „Cuget Liber” avocatul constănțean.



„Orice om are dreptul la apărare, fie el și infractor”





În memoriul adresat instanțelor de judecată, avocații au transmis nevoia unui dialog. „Din păcate, din motivarea deciziei instanței în dosarul „Ferma Băneasa”, dincolo de aspectele factuale particulare speței, răzbat idei care tind să relativizeze și să repună în discuție aspecte pe care le-am considerat dintotdeauna ca fiind acceptate în legătură cu rolul avocatului. Un dosar are șanse de câștig sau pierdere și orice om are dreptul la apărare, fie el și infractor. Un avocat poate susține opinii controversate sau chiar greșite din punct de vedere juridic, fără teamă că ar putea fi urmărit penal, cu atât mai mult atunci când acestea se întemeiază pe hotărâri judecătorești și irevocabile. Un avocat nu poate fi sancționat că nu a depus la dosar acte potrivnice interesului juridic al clientului. Onorariul de succes al avocatului este practicat de când lumea, fără a fi considerat beneficiu ilegal sau că interesul avocatului în recuperarea acestuia ar putea avea conotațiile unei activități nelegitime. (…) În concluzie, demersul de față are ca obiectiv convocarea dialogului interprofesional pentru conștientizarea tuturor factorilor implicați cu privire la urmările pe care le-ar putea avea renegarea drepturilor și a rolului avocatului, prin identificarea acestuia cu clientul său, prin impunerea avocatului unor sarcini care nu sunt specifice menirii sale, încălcării secretului profesional precum și repercusiunile nesocotirii autorității de lucru judecat. Consecințele se răsfrâng nu numai asupra profesiei de avocat, ci asupra sistemului de justiție și mai ales asupra cetățeanului, care este privat de dreptul la apărare și de dreptul la un proces echitabil”, se arată în comunicarea Uniunii Naționale a Barourilor din România.





Profesia de avocat și principiile fundamentale care stau la baza acesteia sunt în pericol. Acesta a fost mesajul asupra căruia au atras atenția, miercuri, 14 aprilie, avocații din întreaga țară, prin diverse forme de protest. În unele județe, apărătorii în robe s-au strâns în fața instanțelor de judecată, în proteste mute, ținând pancarte pe care se putea citi: „Interzicerea identificării avocatului cu clientul”, „Este încălcat principiul confidențialității”, „Timorarea apărării duce la abuz”, „Garantarea libertății de exprimare”, „Alinierea justiției penale la rule of law” etc. În alte județe, precum a fost și cazul Constanței, decanii barourilor au transmis conducerilor instanțelor de judecată un memoriu amplu prin care punctau nemulțumirile și temerile grave din rândul avocaților și consecințele grave asupra desfășurării profesiei, în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție de a condamna un avocat, alături de clientul lui.