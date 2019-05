Avocata lui Răzvan Ciobanu rupe tăcerea: "Problema era că intrase în nişte anturaje"

Avocata lui Răzvan Ciobanu rupe tăcerea: "Problema era că intrase în niște anturaje"







"Am avut niște zile cumplite, e mare durerea, probabil voi muri cu mustrările de conștiința pe care le am, îmi reproșa în ultima vreme că nu am timp de el și poate de aceea n-am văzut, n-am simțit, n-am oprit lucruri..dar i-am jurat la căpătai că o să-mi fac tot timpul din lume să încerc să aflu ce s-a întâmplat..



Nu vreau să mai amărăsc pe toată lumea, asta e o altă cruce pe care va trebui să o port..



O să va țin la curent cu tot ce se întâmplă (...)

Problema este că în ultimul timp, și de-asta am aceste regrete enorme, intrase în niște anturaje cu anumiți oameni pe care eu nu-i cunosc...", a mai spus avocata.







Întrebată de Victor Ciutacu despre amenințări și datorii, avocata a spus: "Ce-mi reproșez eu cel mai mult e că în ultima perioadă de timp nu am vorbit atât de des pe cât vorbeam. Eu pe Răzvan îl cunosc de când aveam 17 ani. Nu am aceste informații si acum, logic vorbind, dacă ar fi fost presat de oameni cărora le-ar fi datorat bani, să spunem că ar fi adevărată speculația asta, întreb și eu, ce om i-ar face rău unui alt om care-i datorează bani? Depresiv era…sau…cel putin era cum ma raportez la mine. intri in depresie, plangi, te zbati si iti revii. Niciodata Razvan nu a avut stari de depresii care sa-l marcheze intr-un asemenea hal...", a mai spus Laura Vicol, excluzând cu tărie ipoteza unei sinucideri.













Laura Vicol, care a fost și cea mai bună prietenă a lui Răzvan Ciobanu, trăiește cu regretul că nu a avut mai mult timp pentru el, dar și-a promis că va face tot posibilul să afle circumstanțele în care a avut loc accidentul în care designerul și-a pierdut viața. Într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, la România TV, avocata a povestit ce s-a întâmplat cu Răzvan Ciobanu înainte de tragicul accident.