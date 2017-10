Avocat constănţean, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Avocat constănțean, trimis în judecată pentru trafic de influență

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Tudorel Dobre, avocat suspendat în cadrul Baroului București, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2013, Tudorel Dobre a pretins și primit de la o persoană, martor în dosar, suma de 40.000 de euro.În schimbul acestei sume de bani, bărbatul a lăsat să se creadă că are influență asupra lucrătorilor de poliție care instrumentau o cauză penală în care erau cercetați martorul și o altă persoană și a promis că îi va determina pe polițiști să procedeze într-o manieră care să conducă la soluții favorabile față de cele două persoane.De asemenea, în datele 9, respectiv 15 decembrie 2016, Tudorel Dobre i-a mai promis martorului că îi va determină pe funcționarii din cadrul unui peni-tenciar, asupra cărora a afirmat că are influență, să îi creeze o situație cât mai ușoară martorului pe durata executării pedepsei.În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Constanța, cu propunere de a se menține măsura preventivă și măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție.