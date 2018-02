Avioane pentru Armată! Vor fi cumpărate de la americani, dar la ce preţ?

Avioane pentru Armată! Vor fi cumpărate de la americani, dar la ce preț?

Ştire online publicată Marţi, 20 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

România dorește să completeze escadrila de F16 cu încă patru aeronave și are în proiecție achiziționarea a încă 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, în urmă cu puțin timp, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor.„Deocamdată este o discuție pe care o avem cu Forțele Aeriene Române. Noi am dori să completăm în momentul de față escadrila pe care o avem de F16 cu încă patru aeronave. Și încă o proiecție de încă 36 de aeronave F16 pentru care am solicitat în SUA să ni se comunice dacă există posibilitatea să achiziționăm de acolo. Deocamdată, așteptăm răspuns, pentru că nu te duci să cumperi F16 de pe o zi pe alta”, a precizat ministrul Fifor, într-o conferință de presă organizată la sediul MApN.El a prezentat etapele privind achiziționarea aeronavelor de tip F16.„Nu este o negociere. Prima dată soliciți să vezi dacă există aceste aeronave și, dacă există, care este prețul. Și, după aceea, se intră la o negociere, desigur. Așteptăm răspunsul”, a explicat Fifor, citat de Agerpres.