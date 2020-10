Aveți grijă pe cine primiți în casă! Femeie păcălită de două false angajate la primărie!

Persoanele vârstnice sunt, de multe ori, principalele „ținte” ale escrocilor care recurg la tot felul de tertipuri pentru a le jefui. O bătrânică din Mangalia a trecut prin clipe de groază când a constatat că două femei, care s-au prezentat ca fiind asistente sociale angajate ale Primăriei Mangalia, i-au furat toți banii pe care-i avea în casă!



Împrejurările în care indivizi certați cu legea bat la ușa cetățenilor de bună credință – în special persoane în vârstă! – sub diverse pretexte, dar cu un singur scop, și anume acela de a le sustrage banii sau bunurile de valoare, sunt relativ frecvent întâlnite în județul de la malul mării. Mai ales în timpul sezonului estival, arată polițiștii, când indivizi dubioși din toată țara iau drumul spre litoral. Vara s-a încheiat, dar escrocii fac victime în continuare!





O bătrână din municipiul Mangalia a cerut sprijinul Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei, după ce și-a dat seama că a fost victima unor astfel de escroci.





Femeia are o vârstă înaintată și a rămas fără niciun sprijin. Îl are doar pe fiul ei, dar și acesta are deficiențe, fiind în îngrijirea ei. Aceasta le-a povestit asistenților sociali că, la sfârșitul săptămânii trecute, două femei s-au prezentat la ușa casei ei, aflate pe strada Țepeș Vodă, și i-au spus că sunt „de la Social”. Adică de la Direcția de Asistență Socială. Din vorbă în vorbă, una dintre femei a rugat-o pe victimă să îi schimbe în bancnote mai mici, o bancnotă de 100 lei. „Ulterior, cele două femei i-au cerut bătrânei cartea de identitate, iar în momentul în care femeia a plecat să o aducă, cele două i-au sustras toți banii pe care-i avea în casă, 2.000 de lei”, ne-a precizat Claudiu Stamate, directorul DAS Mangalia. Abia după plecarea celor două escroace, victima a realizat că a fost jefuită.





„Aceasta nu se poate deplasa la Poliție pentru a depune o plângere, va fi sprijinită în acest sens de funcționarii din cadrul direcției. Urmare a acestui incident reprobabil, dorim să precizăm următoarele: activitatea echipei de asistență socială din Mangalia este suspendată până pe 14 octombrie, inclusiv. Orice acțiune de teren a echipei este anunțată, în prealabil, pe rețelele sociale, în ziarul primăriei și pe site-ul www.mangalia.ro. Ori de câte ori colegii noștri se deplasează pe teren, aceștia poartă legitimația de serviciu oficială, ștampilată, și sunt îmbrăcați în cămăși albe cu sigla DAS sau poartă vestele galbene inscripționate cu «Primăria municipiului Mangalia»”, a mai arătat directorul Claudiu Stamate.



Metode de escrocare vechi de când lumea, folosite cu succes!



Tehnica aceasta, în care escrocii bat la ușa victimelor și se dau drept angajați ai primăriei sau ai companiilor de gaze, electricitate sau apă și solicită accesul în locuință pentru diverse verificări, este frecvent utilizată de răufăcători. „În cadrul metodei «Electricitate/gaze/apă, pretind că sunt reprezentanți ai companiilor de gaz, apă, electricitate și solicită accesul în locuință pentru verificări. Metoda «Detergentul»: falși vânzători, care bat la ușa victimelor și oferă produse de curățenie gratuite sau la prețuri promoționale. Apoi, mai este metoda «Deratizare»: sub motivul că sunt angajații unor firme care oferă servicii de deratizare, încearcă să primească acces în locuință. În toate cazurile, infractorii încearcă să afle unde ține proprietarul banii sau valorile, ulterior îi distrag atenția și își însușesc banii”, au subliniat polițiștii. De aceea, oamenii legii fac din nou apel la constănțeni să nu permită accesul în locuință necunoscuților.