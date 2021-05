Aveți grijă la telefoanele din miez de noapte! Escrocii cu „metoda accidentul” caută victime

„În prezent, este necesară reiterarea importanței unei atitudini precaute față de mesajele alarmiste/apelurile telefonice la ore târzii din noapte (care limitează posibilitatea de reacție a victimelor), venite din partea necunoscuților, care, pretinzând o calitate oficială (avocat, procuror, medic etc.), solicită sume de bani în vederea rezolvării unui accident rutier în care este implicată o persoană apropiată. Reamintim faptul că soluționarea unui astfel de eveniment nu depinde de remiterea vreunei sume de bani, indiferent de titlul cu care este cerută (cheltuieli medicale, despăgubiri, mită)”, au subliniat reprezentanții IPJ Constanța.





Polițiștii i-au sfătuit pe cetățeni să manifeste prudență în cazul în care primesc un astfel de telefon, să nu acționeze sub efectul emoțiilor cauzate de cele aflate și, sub nicio formă, să nu transfere bani pe numele unor persoane necunoscute. „Verificați dacă situația de urgență este reală, prin contactarea telefonică a rudei respective. Nu efectuați niciun transfer bancar. Nu înmânați bani unor persoane necunoscute care se prezintă la ușă. Sunați la numărul de urgență 112 sau la unitatea de poliție pe raza căreia locuiți, spuneți despre ce este vorba, interesați-vă de existența unui astfel de accident rutier și procedura legală în situații de acest gen. Nu primiți în locuință persoanele care pretind că sunt de la diverse societăți comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.) Nu plătiți în avans bunurile comandate prin internet, mai ales dacă provin de la persoane necunoscute. Dacă faceți cumpărături online, folosiți un serviciu de curierat cu plata ramburs, care permite deschiderea și verificarea coletului la primire, pentru a putea refuza efectuarea plății în cazul în care bunul nu corespunde descrierilor inițiale”, au atras atenția oamenii legii.





Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, au desfășurat, miercuri, 12 mai, activități în scopul prevenirii faptelor de înșelăciune prin „metoda accidentul”. Oamenii legii au mers prin oraș și am împărțit sfaturi constănțenilor privind modul în care trebuie să reacționeze dacă primesc telefoane, în miez de noapte, prin care sunt anunțați că cei dragi lor au avut un accident rutier sau o altă nenorocire.