AVERTIZARE ÎN TRAFIC ÎN ZONA ICIL - KAUFLAND / Indivizi îşi pun copiii să sară în faţa maşinilor pentru a stoarce de bani şoferii

AVERTIZARE ÎN TRAFIC ÎN ZONA ICIL - KAUFLAND / Indivizi își pun copiii să sară în fața mașinilor pentru a stoarce de bani șoferii

Ştire online publicată Marţi, 16 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Un anunt pentru toti soferii pe bvd Ic Bratianu zona Kaufland ICIL anumite persoane de alta etnie/natie pun copiii sau adolescenții sa sara pe mașină , ca și când șoferul nu e atent și da peste ei. Fac circ,incearca sa te facă sa cedezi si sa le oferi anunite sume de bani etc. Dacă pățiti așa ceva, sunați imediat la 112 ...cand văd ca omul pune mana pe telefon, o cam iau la fuga....daca văd ca merge, va cer bani! Drumuri bune si atentie mare va doreste Echipa Info Trafic Constanta", se arată în postare.Această metodă de a face bani nu este o noutate la Constanța. În urmă cu câteva luni o șoferiță atrăgea atenția despre un eveniment asemănător în zona Delfinariu. „Aseară în jurul orei 20, veneam dinspre Delfinariu și voiam să fac dreapta spre bulevardul Alexandru Lăpușneanu. La trecerea de pietoni de la City se aflau trei persoane. Am oprit să treacă, dar au rămas pe loc și am decis să trec eu. Imediat după, un bătrân mai creol, în vârstă de aproximativ 65 de ani, s-a aruncat pe portiera din dreapta spate cu intenția să mă acuze că am dat peste el pentru a-mi cere bani. Am oprit să văd ce are, să îl duc la spital, la poliție, dar acesta m-a lovit puternic la ureche. Lângă noi era un echipaj de la Poliția Rutieră care nu a intervenit așa că m-am dus la secție să depun declarație. Acolo erau și alte persoane cu aceeași problemă. Aveți grijă, sunt din ce în ce mai mulți cei care fac asta pentru bani”, a declarat șoferița din Constanța.În urmă cu câțiva ani în atenția anchetatorilor a ajuns un caz care le-a ridicat oamenilor legii semne de întrebare. Un copil de doi ani și jumătate a murit după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a petrecut la intersecția străzilor General Manu cu strada Mihai Viteazul, din Constanța. Rudele au declarat la acea dată că băiețelul a vrut să traverseze strada și când a văzut mașina s-a oprit. Șoferița a făcut stânga în scurt și s-ar fi urcat cu roțile pe bordură și l-a călcat. Bunicul copilului era cel care avea grijă de el, mama acestuia fiind minoră.De asemenea, un alt copil al familiei a fost implicat într-un accident, acesta fiind la momentul respectiv tot în grija buni-cului. Pentru că micuțul nu a fost grav rănit, oamenii și-au retras plângerea după ce au primit bani. Polițiștii aveau indicii că bunicul stătea de o parte a străzii și când observa o mașină că se apropie își chema nepotul care traversa în fugă fără să se asigure. Copilul era lovit de mașină și apoi rudele le cereau șoferilor bani. Dacă în unul din cazuri aceștia au obținut bani, în cel de-al doilea au plătit pentru asta cu viața copilului. Oamenii legii au pornit o anchetă și l-au acuzat pe Tachin Sali de ucidere din culpă și neglijență, însă în anul 2014 instanța a decis să îl achite, considerând că cele reclamate nu se confirmă.