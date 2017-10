AVERTISMENTUL UNUI POLIŢIST RUTIER: "O să îmi văd de treaba mea. O să anunţ în continuare părinţi că şi-au pierdut copilul în accident, o să lipesc etichete la morgă pe cadavrele scoase dintre fiarele contorsionate"

1

Viteza in trafic

Este un mare adevar in cele scrise mai sus. Viata are prioritate , pericolul nu cunoaste soferul de la volan ,cand urci la volanul unei masini si trebuie sa ajungi la o destinatie , sa stii ca viata ta este pusa in orice moment in pericol. Nu viteza peste limite va rezolva ceva , ci modul de conduita al soferului. Am vizitat multe tari europene , dar nu am vazut atatea accidente ca in Romania. Ar trebui data o lege prin care obtinerea permisului de conducere sa fie obtinut dupa implinirea varstei de 20 ani. Poate asa vom avea mai putini tineri care mor in accidente. Nu politia rutiera trebuie sa-i sperie pe vitezomani , ci faptul ceeace vor sa faca in trafic si sa nu uite toti avem numai o singura viata de trait.