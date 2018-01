Avertismente pentru utilizatorii de internet. "Lumea virtuală are pericole reale"

Polițiștii vin în sprijinul internauților cu câteva recomandări de sezon și nu numai. De pildă, afișarea locației la profil, mai ales când vă aflați în vacanță, reprezintă primul indiciu „valoros” pe care hoții nu vor întârzia să-l valorifice rapid și în modul cel mai eficient. Din aceeași categorie a vulnerabilităților, oamenii legii menționează postarea, sub diverse pretexte, a fotografiilor din propria locuință, care ilustrează, între altele, starea materială a potențialei victime.„Recunoaștem, la unison am spune, că Facebook constituie o tentație zilnică, având sute de milioane de utilizatori din întreaga lume. Facebook nu este menit să fie folosit de persoanele sub 13 ani, dar nu este dificil să-ți creezi un profil chiar dacă ai sub această vârstă. Atenție cui dați accept în viețile voastre!”, vă sfătuiesc polițiștii.Persoanele care pot vedea informațiile personale, care pot scrie pe profilul unui utilizator pot fi, însă, limitate prin setările de siguranță ale rețelei de socializare. De asemenea, se poate limita cine ar putea să vadă poze, comentarii sau alte conținuturi postate de către utilizator, vă mai pun în atenție oamenii legii.