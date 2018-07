Avertismente pentru turiştii români care călătoresc în străinătate. Grevă la Ryanair, restricţii de circulaţie şi cod roşu de vreme rea

Avertismente pentru turiștii români care călătoresc în străinătate. Grevă la Ryanair, restricții de circulație și cod roșu de vreme rea

Este sezonul concediilor, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis mai multe avertizări de călătărie. În plus, în mai multe țări din vestul și centrul Europei sunt în vigoare alerte meteorologice de vremea rea, cod roși și portocaliu.







Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Irlanda că, în conformitate cu datele publicate de compania aeriană Ryanair, pentru ziua de joi, 12 iulie 2018, este preconizată greva unei minorități a piloților companiei. Potrivit anunțului Ryanair, compania va contacta prin e-mail sau SMS clienții săi care vor călători dinspre Irlanda în ziua menționată, pentru a-i anunța dacă greva va avea loc. Comunicatul Ryanair precizează, totodată, că zborurile dinspre Irlanda reprezintă mai puțin de 7% din totalul zborurilor Ryanair, compania se așteptă ca 93% dintre clienții săi să nu fie afectați de posibila grevă.







Vremea rea vă poate strica și ea vacanța, în nord-estul Germaniei fiind emis chiar un COD ROȘU de ploi. De asemenea, o bună parte a estului Germaniei se află sub atenționare COD PORTOCALIU de ploi, inclusiv orașele Dresda, Cottbus, Leipzig și Berlin. Sub COD PORTOCALIU de ploi se află și Oslo, capitala Norvegiei, dar și o bună parte a zonei sudice a acestei țări. Sub avertizare COD GALBEN de ploi se află sudul Ungariei, cea mai mare parte a Serbiei, partea continentală și montană a Muntenegrului, aproape întreg teritoriul Bosniei-Herțegovina, toată Letonia și Lituania, regiunea franceză a Pirineilor, Insula Mallorca și nordul Corsicii.







Totodată, MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că autoritățile locale au instituit restricții de circulație, cauzate de desfășurarea lucrărilor de construcție/reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritățile muntenegrene atrag atenția că schimbările meteorologice, frecvente din ultima perioadă, impun conducătorilor auto o conduită atentă, adaptată condițiilor meteo, stării carosabilului și semnalizărilor rutiere. Restricțiile și durata lor sunt următoarele:







până la 15 iulie 2018, pe drumul regional R-12 porțiunea PETROVICI - VRACENOVICI - DELEUSA, circulația este oprită pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:00 - 13:00;