Avertisment: când poate deveni periculos „ajutorul” martorilor la accidentele rutiere

Astfel, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Dobrogea atrag atenția că intervenția martorilor la acordarea primului ajutor în cazul accidentelor rutiere trebuie să fie realizată astfel încât să nu fie pusă în pericol nici viața victimelor, nici a celor care intervin. În primul rând, trebuie stabilit dacă există motive să fie bănuită existența unei răni la cap, gât sau spate. În aceste condiții, victima nu trebuie mișcată. „Ai motive să suspectezi o rană la cap, gât sau spate, dacă victima a fost implicată într-un impact brusc, precum un accident rutier sau o cădere, dacă este sau devine amețită, somnoroasă, agitată sau intră în stare de inconștiență, dacă nu-și poate aminti exact ce s-a întâmplat, dacă prezintă o durere de cap puternică și persistentă, îi este greață sau începe să vomite, este irascibilă, se comportă ciudat, dacă are convulsii, leziuni grave la cap, vizibile, dacă simte dureri și nu-și poate susține spatele sau gâtul sau acuză amorțeală sau furnicături. În aceste cazuri, victima trebuie liniștită și convinsă să nu se miște. Se apelează la 112, timp în care victima este imobilizată, doar dacă este de acord să coopereze. Dacă victima este agitată nu trebuie încercat, contra voinței ei, să îi fie imobilizate capul sau gâtul. Tehnica de imobilizare este: se îngenunchează în spatele capului victimei, se introduc cu grijă ambele mâini sub gâtul victimei, fără să îi fie mișcat capul, îi este sprijinit gâtul și fixat capul, până la sosirea ambulanței”, au atras atenția salvatorii.



În cazurile în care victimele au o sângerare abundentă, sfatul salvatorilor este ca, până la sosirea ambulanței, martorii să le așeze în poziție culcată, dar evitând contactul cu sângele. De asemenea, se aplică presiune pe rană, cu comprese sau o bucată de pânză, dar folosind mănuși sau o pungă de plastic. Se apasă pe rană până la venirea serviciilor de urgență.



Cum se face resuscitare la fața locului până vine ambulanța





Intervenția martorilor este benefică și dacă victimele nu mai respiră, dar fără mutarea acestora de la fața locului. Astfel, se sună la 112 și se poate începe resuscitarea gură la gură. „Se realizează 30 de compresii toracice, apoi două insuflații, apoi iar 30 de compresii toracice și iar două insuflații. Se continuă astfel până când sosește personalul calificat, până obosește martorul sau când victima începe să respire. Dacă toracele victimei nu se ridică în timpul primei insuflații, se verifică dacă cavitatea bucală este obstrucționată, cât și poziția capului – acesta trebuie să fie suficient de înclinat pe spate, cu bărbia ridicată. Nu se efectuează mai mult de două insuflații într-o singură repriză. Compresiile toracice se realizează astfel: se așază podul palmei drept în mijlocul cutiei toracice a victimei, pe osul stern, se așază podul celeilalte palme deasupra, se încrucișează degetele, cu mâinile întinse se apasă perpendicular, cam 4-5 cm. După fiecare apăsare, se permite pieptului să revină la poziția inițială. Nu se schimbă poziția mâinilor pe stern”, au mai explicat salvatorii.



Rănile grave pot fi „ascunse” în tăcere…





Rănile grave nu sunt întotdeauna vizibile, iar victimele care se plâng cel mai tare nu sunt mereu cel mai grav rănite. „Au fost cazuri când am ajuns la fața locului, am evaluat răniții și am plecat cu elicopterul cu o persoană care mergea și părea în regulă. De fapt, avea indicii că a suferit o rupere a aortei, în urma unui impact frontal al autoturismului, care i-ar fi fost fatal în scurt timp”, ne-a relatat dr. Damian Constantinescu, medic de urgență în cadrul SMURD Constanța. De aceea, se impune așteptarea echipajelor medicale pentru o evaluare corectă a situațiilor, în special după accidentele rutiere. „Am intervenit la accidente unde victima grav rănită era liniștită, într-un colț, sprijinită de copac, și avea deja „abdomen de lemn”. Așa spunem noi, când în urma impactului puternic are loc o hemoragie puternică, iar abdomenul devine extrem de rigid. Persoana aceea era tăcută, în general, cei care au dureri foarte mari sunt tăcuți. Am intervenit în ultimul moment, înainte să plece ambulanța, am dat jos un alt pacient și au plecat cu respectiva victimă spre spital”, își amintește și plutonierul adjutant Romulus Pascaru, de la Descarcerare, din cadrul ISU Dobrogea.





Sâmbătă seara, 14 noiembrie, în jurul orei 21.00, un grav accident rutier a avut loc în cartierul Inel II, în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Dezrobirii cu Eliberării. Două mașini s-au lovit puternic, iar în urma impactului, una a fost proiectată pe trotuar. Imediat, zona s-a umplut de curioși, dar și de rude ale celor aflați în mașina avariată. Iar ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe martori, iar pe oamenii legii i-a luat prin surprindere. „Încă din primul minut de la accident, niște oameni au scos o victimă dintr-una dintre mașini, l-au luat pe brațe și au plecat cu ea spre spital, nu au mai așteptat ambulanța. Când au ajuns echipajele medicale, ei erau deja plecați”, ne-a relatat unul dintre martorii la incidentul rutier. Ulterior, polițiștii și salvatorii din cadrul ISU „Dobrogea” au făcut lumină cu privire la cele întâmplate: victima respectivă era un adolescent de 15 ani, rudele erau în apropiere în momentul producerii accidentului, s-au speriat, l-au urcat într-o altă mașină și l-au dus la Urgență. Din fericire, potrivit autorităților, rănile sale nu erau grave. Dar cât de corect a fost acest mod de a interveni? Ce s-ar fi întâmplat dacă victima avea hemoragie internă sau o leziune la nivelul coloanei vertebrale? Ar fi fost tot un ajutor binevenit, având în vedere că a fost dat în cel mai scurt timp, sau ar fi înrăutățit evoluția sănătății victimei?