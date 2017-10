AVERILE ŞEFILOR DIN POLIŢIA CONSTANŢA

AVERILE ȘEFILOR DIN POLIȚIA CONSTANȚA

Ei sunt polițiștii care veghează la respectarea legii și asigură siguranța constănțenilor. Cu cât sunt plătiți pentru munca prestată și ce averi au reușit să strângă aflăm din declarațiile lor de avere.Aflat de peste șapte ani în funcția de adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, comisarul șef Adrian Rapotan, menționează în declarația de avere că este deținătorul unui teren intravilan, unui apartament și unei case, dar și a unor credite bancare de zeci de mii de euro. Astfel, potrivit declarației de avere completate în luna mai 2012, terenul intravilan de 800 metri pătrați a fost primit ca donație, în 2008, apartamentul de 95 metri pătrați a fost cumpărat, împreună cu soția, în 1991, iar casa, primită donație în 2008. La capitolul autoturisme, comisarul șef Rapotan a arătat că este proprietarul unei Skoda fabricată în 2006, procurată în leasing. Spre deosebire de colegii săi, care au acumulat doar credite la bănci, polițistul menționează în declara-ția de avere faptul că, în 2012, a deschis un depozit bancar de 160.000 de lei. Pe de altă parte, a și contractat două credite bancare, în 2007, în valoare totală de 40.000 de euro.Venitul anual al polițistului, aflat în prezent în fruntea Poliției Constanța este de 60.000 de lei.Adjunctul Poliției Constanța are datorii în lei și euroColegul său, comisarul șef Camil Manea, de asemenea adjunct al Poliției Constanța, a menționat în declarația de avere (completată la aceeași dată) că în anul anterior a avut un venit de 42.000 de lei din salariul de ofițer al Direcției Generale Anticorupție (funcția deținută anterior promovării în fruntea Poliției Constanța) și de 34.000 de lei, din salariul de la IJP Constanța. În ceea ce privește bunurile imobile deținute, polițistul este proprietarul unui apartament de 91 metri pătrați, achiziționat în 2003, împreună cu soția. În schimb, nu are niciun teren și nicio casă. Mai are o mașină, o Skoda an de fabricație 2011, achiziționată după ce a vândut un alt autoturism, pentru 12.000 de euro.În schimb, are datorii la trei bănci, contractând, în 2009 și 2011, un credit de 50.000 de lei și două în euro, care cumulează 54.000 de euro.Șeful Rutierei, acționar la Oil TerminalCel mai înstărit ofițer de poliție dintre șefii din cadrul Poliției Constanța, potrivit declarației de avere, este comisarul șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere. Astfel, potrivit declarației de interese, acesta deține acțiuni la SC OIL Terminal SA; totodată, este proprietarul a două terenuri: unul intravilan de 3000 mp, în municipiul Constanța, dobândit împreună cu soția, între anii 2000 - 2003 și a unui teren agricol de 5 hectare, din care deține 3/8, moștenit de soție în comuna Deleni.De asemenea, polițistul deține și 3/8 dintr-un apartament de 60 mp, moștenit în 1999, dar și câte jumătate din două case, fiecare de 266 mp, achiziționate în 2007 și 2011.În schimb, potrivit declarației de avere, polițistul nu deține niciun autoturism, nici obiecte de artă, bijuterii sau alte obiecte a căror valoare depășește 5.000 de euro și nu are nici conturi în bancă. Are, pe de altă parte, un credit ipotecar contractat în 2008, în valoare de 114.500 euro.Cât privește venitul anual, comisarul șef Dancu are un salariu anual de 58.380 de lei de la IPJ Constanța și de 3546 lei, de la Universitatea Ovidius, unde este cadru didactic. De asemenea, mai câștigă anual și aproximativ 28.000 de lei dintr-un contract de închiriere a unui spațiu imobiliar.Șeful Poliției Medgidia nu are datorii la bănciComisarul șef Cornel Octavian Tănase, șeful Serviciului Transporturi, a arătat în declarația de avere că nu are niciun teren, nu are niciun autoturism și nici conturi în bănci. Este proprietarul unui apartament de aproape 60 mp, situat în Constanța, și achiziționat în 1991. În schimb, rubrica privind datoriile cuprinde patru credite la bănci, contractate în anii 2007 și 2008, în valoare de 30.000 de euro și 34.000 de lei.Cât privește venitul anual al polițistului, acesta este de 48.000 de lei.Șeful Poliției Mangalia, comisarul șef Nicolae Pescaru, a menționat în declarația de avere următoarele: un teren agricol de 1,3 hectare, achiziționat la Hagieni, în 2007, un apartament de 60 mp, cumpărat în 1990 și o casă de vacanță primită ca moștenire în 1997. La bunuri mobile, polițistul a menționat un Mercedes fabricat în 2002, iar la datorii un credit de 50.000 de lei, contractat în 2012. Cât privește venitul său anual primit de la Poliția Constanța, acesta este de 56.500 lei.Comisarul șef Vasile Dăogaru, șeful Poliției Medgidia, este proprietarul a două terenuri intravilane, unul de 2 hectare, iar unul de 500 m, a unei case de locuit de 80 mp, dobândită în 2003 și a unui autoturism Mercedes fabricat în 2004. În schimb, se poate mândri că nu are datorii la bănci. Venitul său anual este de 57.600 lei.