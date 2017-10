Aventuri, înjurături şi nervi sub podul Agigea. Cum se trece canalul cu gabara

Aventuri, înjurături și nervi sub podul Agigea. Cum se trece canalul cu gabara

Ore lungi de așteptare, nervi întinși și înjurături ca la ușa cortului între șoferi - asta presupune trecerea Canalului Dunăre Marea Neagră cu gabara, în orele în care podul Agigea este închis traficului. Se împlinește o săptămână de când gabara care asigură transportarea mașinilor de pe un mal pe celălalt al Canalului Dunăre Marea Neagră a început să funcționeze. Unele detalii încă se mai pun la punct; de exemplu, încă din prima zi, TIR-urile au întâmpinat probleme la urcarea pe gabară, din cauza diferenței de nivel dintre rampele de acces și mal. Drept pentru care, a fost montată o nouă platformă. „Este prima zi cu această nouă platformă, chiar sunt curios dacă voi urca fără probleme. Până astăzi, riscai să rămâi cu remorca sus-pendată, să-ți zgârii sau să-ți rupi bara de protecție”, ne-a mărturisit unul dintre camionagii pe care i-am găsit, ieri, așteptând să traverseze canalul. Aceasta este, însă, doar una dintre nemulțumirile celor care folo-sesc gabara. Nemulțumirile camionagiilor Principala supărare este timpul îndelungat de așteptare. În zilele în care podul este deschis, singurii interesați să traverseze cu gabara sunt șoferii autovehiculelor cu masă totală mai mare de 3,5 tone, pentru a evita ocolul de aproape 100 de kilometri. În zilele respective, se așteaptă până se adună suficiente TIR-uri pentru a încărca nava. În schimb, în zilele în care podul este închis traficului, cum a fost ieri (în intervalul orar 9,00 - 13,00), se formează cozi pe ambele maluri. Camioane, dubițe și autoturisme se strâng lângă piciorul podului, dornici să ajungă cât mai repede pe partea cealaltă. Dar au de așteptat… „Așteptăm de o oră și jumătate și încă nu au terminat de încărcat mașinile, pe partea cealaltă. Iar aici s-a făcut coadă deja și mai avem de așteptat”, a reclamat șo-ferul unui TIR care se îndrepta spre Bulgaria, pentru a încărca marfă. Supărarea acestuia, dar și a colegilor lui, este cu atât mai mare cu cât fiecare oră în plus de așteptare în-seamnă reducerea tim-pului pe care-l poate pe-trece conducând. „Pe noi ne dezavantajează faptul că stăm atâtea ore aici. Din momentul în care am băgat cheia în contact, eu am voie să circul 13 ore, indiferent dacă aștept aici sau sunt pe șosea. Dar stau aici două ore, apoi jumătate de oră pe gabară, cine știe cât durează până coborâm. Apoi, la încărcarea mărfii mai trebuie să așteptăm două ore, după care înapoi la pod, unde iar așteptăm două ore. Din start, am pierdut patru ore. Și cât îmi mai rămâne? Iar dacă depășesc cele 13 ore permise și mă prind inspectorii de la ISCTR, amenda este de 8.000 de lei!”, a completat acesta, aprobat de colegi. Certuri între șoferiÎntre timp, pe lângă TIR-urile parcate pe marginea drumului se formează o a doua coadă, de autoturisme. Nu trece mult până să se stârnească gâlceava. „Unde te bagi dom’le în față? Sunteți niște nesimțiți, voi ăștia cu mașinile mici! Ce, numai voi vă grăbiți, noi nu?” - răbufnește un tirist sătul de așteptare. Alții îl aprobă, susținând că TIR-urile trebuie să aibă prioritate, iar mașinile mici să aștepte să se deschidă circulația pe pod. „Oricum, până apucă să tra-verseze cu gabara, se va des-chide circulația pe pod”, completează un alt șofer indignat. „Trebuie să scrieți că se așteaptă foarte mult!“În sfârșit, gabara ajunge pe mal, după ce a așteptat să treacă și o barjă pe canal, și începe debar-carea. Și printre cei care vin dinspre sudul județului se află nemulțumiți, atât din cauza faptului că au așteptat prea mult, cât și din cauza prețului. Se impune subliniat că șoferii mașinilor mici care veneau dinspre Constanța, doar bănuiau cât vor trebui să scoată din buzunar. „Am înțeles că ar costa în jur de 20 - 25 de lei, nu știu exact. Așteptăm să urcăm, să vedem cât ne cere”, ne spune un șofer. Camionagii îl lămuresc repede: „Mașinile mici plătesc 25 de lei, iar noi 50 de lei și câte 9 lei pentru fiecare tonă de încărcătură”. „Dacă știam că durează atât de mult și mă costă atât, mergeam pe ruta ocolitoare. Asta ar trebui să le spuneți oamenilor, că se aș-teaptă foarte mult!”, exclamă o șoferiță, ce recunoaște că a fost nevoită să folosească gabara pentru că a întârziat jumătate de oră și podul era deja închis. Toată această agitație este, după cum recunosc și lucrătorii de pe gabară, doar în intervalul orar în care podul este închis. Cum trec podul navetiștii Navetiștii care folosesc mijloa-cele de transport în comun sunt nevoiți, însă, în continuare, să tra-verseze podul Agigea pe jos. „Firmele de transport nu sunt de acord să achite taxa de gabară, așa că în continuare ne lasă la piciorul podului, îl traversăm pe jos, și suntem preluați de o altă mașină”, ne spune, ridicând din umeri a resemnare, o constănțeancă. După care se alătură grupului de călători, mergând agale pe mijlocul podului, pe unde le indică polițistul, jandarmul și agentul de pază ce stau de strajă.