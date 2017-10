„Aventura“ unui soldat american la Ovidiu

Un soldat american, Hogg Jeramith Scott, în vârstă de 30 de ani, de la baza militară Mihail Kogălniceanu, a fost rănit într-un accident produs în localitatea constănțeană Ovidiu. În urma impactului, ma-șina sa, marca Smart, a luat foc și alte două persoane au ajuns la spital. Conform polițiștilor, de vină pentru tot este Ilie Ștefan, în vârstă de 54 de ani, care conducea un scuter sub influența băuturilor alcoolice și nu a acordat prioritate. În urma testării, s-a descoperit că acesta se afla sub influența alcoolului, cu o valoare de 0,62 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii spun că Ștefan a ieșit de pe un drum lăturalnic fără să se asigure, direct pe banda a doua, producând vătămarea a două persoane și tamponarea a două autoturisme. El va fi cercetat penal pentru vătămare corporală.