Avansaţi la gradul de „tătic“ pe timpul misiunii din Irak

Colțul Rechinilor Albi

Avansați la gradul de „tătic“ pe timpul misiunii din Irak

Ştire online publicată Luni, 23 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Au avut neșansa să lipsească de la cel mai important moment din viață și anume acela al venirii pe lume a propriului copil. Au auzit primul scâncet sau gângurit al odraslei prin telefon, iar fotografiile cu odorul sunt lipite la capătul patului, de unde în fiecare seară proaspătul tătic îl admiră în tăcere, zâmbitor. Aici, în Baza militară din Tallil, la 2.350 km distanță de cei dragi, au beneficiat de cea mai frumoasă „avansare” din viața lor. Au înaintat de la gradul de soț la cel de părinte. Caporalul Stănel Vlad, din Batalionul 341 Infanterie, a devenit pentru prima oară tată în urmă cu patru ani, când soția i-a adus pe lume o fetiță. Pe 26 august 2008, pe când se afla în zborul de la Mihail Kogălniceanu via Tallil, soția i-a născut cea de-a doua fetiță. Vestea că a devenit tătic pentru a doua oară a aflat-o când a ajuns în Campul românesc. Pentru el, misiunea în teatrul de operații din Irak a început cu o familie mai numeroasă. A trăit atunci un moment deosebit, care i-a dat un imbold, și anume acela de a se reîntoarce sănătos acasă și de a ține-o în brațe pe Maria - Raluca. Soția și-a dorit băiat, însă caporalul Marian Stroe a spus că ce le va oferi bunul Dumnezeu va fi bine primit. La plecare în misiune, soția l-a rugat să aibă grijă de el, deoarece, în curând, urma să îi aducă pe lume primul moștenitor. Vestea că soția i-a născut o fetiță a aflat-o în dimineața zilei de 9 octombrie, după ce a venit dintr-o misiune desfășurată pe timp de noapte. Una dintre rudele lui i-a trimis un e-mail prin care îl înștiința că Leontina - Gabriela este bine sănătoasă și că îl așteaptă alături de mămica ei. Andreea - Valentina a venit pe lume pe data de 6 noiembrie, iar tăticul ei, caporalul Laurențiu Ogoreanu, se afla deja la acel moment de trei luni în misiune în Irak. Când va ajunge acasă, îl va aștepta alături de frățiorul ei, care va sărbători și el atunci doi ani de viață. Tatăl speră că măcar fetița pe care și-a dorit-o foarte mult să fie mai cuminte decât năzdrăvanul de frățior. Luna cadourilor i-a adus sergentului major Bogdan Dima, cel mai dorit dar din viața lui și anume pe Monica - Nicol, care s-a născut pe 9 decembrie. Știrea despre sosirea ei pe lume a aflat-o cu douăsprezece ore mai târziu, deoarece proaspătul tătic se afla atunci în misiune. Acum privește fotografiile și spune că seamănă numai cu el. Primul lucru pe care vrea să îl facă atunci când va ajunge în țară este să își ia copilul în brațe. Cu doar două săptămâni înainte de sosirea lui Moș Crăciun venea pe lume, în data de 12 decembrie, Gabriel - Daniel, primul copil al caporalului Claudiu Chiș. Cu o seară înainte de naștere, caporalul a avut un presentiment, care l-a făcut să își dea seama că în curând va avea un fiu. Trebuia să plece într-o misiune, nerăbdarea l-a făcut să sune acasă. A dat un telefon, iar de la capătul celălalt al firului mama soției i-a confirmat că are un flăcău. Când a aflat vestea a realizat faptul că visul pe care l-a avut devenise realitate. Noul an a adus un nou membru și în familia caporalului Laurențiu Mircea aducându-i din partea soției primul copil, pe 21 ianuarie 2009, și anume pe David - Cristian - Florin. Nașterea băiețelului i-a creat emoții având în vedere starea de sănătate a soției. A aflat vestea din partea bunicii lui David, care i-a spus să se grăbească să ajungă cât mai repede acasă, unde este așteptat să își ia în primire atribuțiile de părinte. A făcut comandă și a primit prin magazinul din bază, de aici, din Tallil, un leagăn pe care îl va duce lui Prâslea. Cel mai tânăr tătic din Batalionul 341 Infanterie este sergentul major Cristian Hermeneanu, aflat și el la primul copil. Pe 8 februarie, la ora 12,15, soția sa o năștea pe Crina-Miruna-Faith. Tatăl a hotărât să o boteze astfel acordându-i un prenume mai deosebit, acela de Destin. A primit vestea de la un văr, care i-a spus că soți-a i-a făcut o fetiță și că este frumoasă și sănătoasă. Singurul regret pe care îl are este acela că nu a fost prezent când a venit pe lume, că a absentat (motivat însă) de la prima lor întâlnire, promite însă că își va lua revanșa pe viitor. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)