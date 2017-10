Avansări în grad printre jandarmii constănţeni

1

RUSINE

DA CE AU FACUT ACESTI BUGETARI DE MERITA O ASA APRECIERE ..ei nici macar nu au auzit de criterii de performanta etc. pietele colcaie de bisnitari de tigari peste tot in oras ..cersetori . carute cu cai pe strazi ..tiganie in transportul in comun tiganii si turcii - tigani fac legea si politia si jandarmeria se avanseaza in grad intre ei si se pupa .nenorocitilor ..