Avalanșă de sancțiuni la Poliția Locală Constanța, în 2021. „Avem o creștere de 63%”

Pe de altă parte, se impune precizat că polițiștii locali au fost implicați activ în monitorizarea persoanelor carantinate sau izolate la domiciliu, în contextul pandemiei de coronavirus. Numai în primele nouă luni ale acestui an, Poliția Locală Constanța a verificat aproape 30.000 de persoane aflate în izolare sau carantină. Iar dacă în prezent este alocat un singur echipaj pentru verificarea carantinaților, în cea mai mare parte a anului 2020, zilnic, cinci echipaje luau la rând adresele persoanelor pentru care Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța dispusese măsura carantinării. „A fost o perioadă când un singur echipaj verifica, pe zi, 70 de persoane aflate în izolare sau carantină”, a afirmat directorul Ionuț Dumitru.





Revenind la sancțiunile aplicate în 2021, se impune precizat că pe linie de protecția mediului au fost date 400 de amenzi, în valoare de peste patru milioane de lei, și au fost confiscate trei autovehicule folosite de „meșteri” sau alți indivizi pentru a arunca deșeuri în diverse zone ale municipiului Constanța. De asemenea, sute de amenzi au fost aplicate și proprietarilor de terenuri care nu au curățat vegetația și nu au împrejmuit proprietățile, transformate în focare de infecție.





Alte 7.845 de sancțiuni, în valoare de 4.076.000 de lei, au fost aplicate în baza HCL 77/2021, constănțenilor care nu și-au îngrijit proprietățile, dar și celor care au încălcat normele rutiere.



Peste 2.000 de mașini ridicate





În ceea ce privește normele rutiere, în baza OUG 195/2002 au fost aplicate 7.722 de sancțiuni, în valoare de peste 2,3 milioane de lei, șoferilor care au staționat neadecvat, care au intrat pe artere cu accesul interzis, pentru nerespectarea limitării de tonaj, dar și pietonilor, bicicliștilor sau utilizatorilor de trotinete care au încălcat regulile. „În ceea ce privește ridicarea vehiculelor, în primele nouă luni din 2021 au fost ridicate 2.029 de vehicule, din zonele unde puneau în pericol siguranța rutieră și de pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Preferăm să ne concentrăm atenția pe arterele unde este pusă în pericol siguranța traficului, unde mașinile sunt staționate în colțul intersecției și este afectată vizibilitatea, sau în dreptul trecerilor de pietoni. Realizăm această activitate cu două mașini de ridicări, probabil dacă am avea mai multe astfel de vehicule și mai mulți polițiști, ar fi fost ridicate mai multe mașini de pe domeniul public. În altă ordine de idei, au fost ridicate și 78 de mașini abandonate pe domeniul public”, a afirmat directorul Ionuț Dumitru.







„Nu mai sunt terase extinse fără autorizații”





Pe de altă parte, polițiștii locali au constatat 57 de infracțiuni, au depistat și predat lucrătorilor de poliție 18 persoane date în urmărire, iar Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 61 de minori.





O altă activitate spre care a fost concentrată activitatea Poliției Locale în 2021 a vizat construcțiile ridicate fără autorizație. „Am desființat pe cale administrativă 55 de astfel de construcții, incluzând garaje, terase etc. Ponderea cea mai mare, în aceste cazuri, o reprezintă proprietarii care au desființat construcțiile ilegale în urma somațiilor. Dar în 55 de cazuri, când proprietarii nu s-au conformat, am desființat noi, cu o firmă cu care avem contract, iar costurile le-au fost imputate operatorilor economici sau proprietarilor”, a adăugat Ionuț Dumitru. Ultima terasă extinsă ilegal care a fost desființată a fost a localului Entourage, de pe Bulevardul Tomis. „Aceea a fost vizibilă, pentru că era în centru. Dar am desființat și în cartiere mărginașe, precum Poarta 6 sau CET. În momentul de față nu mai sunt terase extinse fără autorizații”, a mai arătat directorul Poliției Locale.





O statistică pusă la dispoziție de conducerea Direcției Poliția Locală Constanța evidențiază că, în 2021, polițiștii locali au fost prezenți pe străzi, veghind și sancționând drastic abaterile. Astfel, în primele nouă luni ale anului au fost aplicate 42.805 sancțiuni, în valoare de 21.039.745 de lei. „Raportat la aceeași perioadă a anului anterior, avem o creștere de 63% a numărului sancțiunilor”, ne-a precizat Ionuț Dumitru, director Poliția Locală Constanța.