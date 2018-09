AUTOTURISM PROIECTAT PE TROTUAR, LOVIND O FEMEIE, DUPĂ CE UN ŞOFER NU A OPRIT LA STOP!

AUTOTURISM PROIECTAT PE TROTUAR, LOVIND O FEMEIE, DUPĂ CE UN ȘOFER NU A OPRIT LA STOP!







In urma impactului, autoturismul Skoda a fost proiectat pe trotuar unde a lovit o femeie, de 65 de ani, din localitatea Ovidiu. In urma accidentului a rezultat vătămarea corporală gravă a femeii in cauza.

La data de 10 septembrie a.c., in jurul orei 11.10, un bărbat în vârstă de 25 de ani a condus un autoturism marca VW pe strada Teiului din Ovidiu, dinspre DN 2A către DN 3 C, iar la intersecția cu strada Poporului nu a respectat semnificația indicatorului Oprire, intrând în coliziune cu un alt autoturism marca Skoda condus de un bărbat de 38 de ani.