"AUTOSTRADA" care va străbate municipiul Constanţa. CUM VA ARĂTA bulevardul I.C. BRĂTIANU

alo,garda de mediu,ce faceti ?? e o putoare cu miros chimic in toata zona de sud a orasului

la fel cum a fost si acum 3-4 ani si acum 2 ani,practic in fiecare an niste firme din port sau oil terminal sau naiba stie cine , cineva emana niste mirosuri ,e putin spus de benzina,de mirosuri de substantze chimice grele care imput toata zona orasului de la sud de gara cfr pana in kilometrul 4-5- ..ce faceti acolo, voi doar sa dormiti in birouri stiti?de ce nu controlati firmele ,de ce nu dati amenzi?