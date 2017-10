Autostopul, interzis. Ce amenzi riscă şoferii care iau persoane „la ocazie“

1

inca o aberatie

Autostopul le afecteaza UNORA afacerile. Pai in masina mea personala iau pe cine vreau, CA E PROPRIETATEA MEA !!! Cum demonstreaza cineca ca s-au pretins sau primit bani ? E ca si cum la mine in casa nu am voie cu musafiri, ca depasim numarul de persoane trecut la intretinere si deranjez asociatia. Ce rau e sa ai mintea odihnita cum au politicienii scoti pe gura numai aberatii. Cersetorii, prostituatele de pe marginea drumului, hotii marunti, amenzile necolectate de la toti acestia si nu numainu sunt pierderi la buget ?? Am donat acum doua saptamani produse de aproximativ 1000 lei unei case de copii, nu am incalcat legea neanuntand ORGANUL ? Ca nu am platit taxe, nu am dat/primit factura...dar daca e totul ok, merg si la biserica sa donez cateva lumanari aprinse pentru asemenea idioti. Daca le aprind la VII sau MORTI, urmeaza sa ma decid.