Autorul triplului asasinat din Viile Noi, temniţă pe viaţă

2

daca as fi dupa mine !

Mie ami pare rau ca nu pot fi parlamentar as da o lege mai ceva ca hitlar muncs pe tot restul vieti pentru ucideri la subterane baraje pesteri sa munceasca pana cand muoare.pentru omor din inculpa 30 de ani munca an meseri pentru economie .pentru violuri 10 ani munca meserie .pentru hoti 5 ani munca agricultura .pentru pedofili 15 ani munca agricultura.pentru coruptie 10 ani munca meserie.pentru trafic de persuoane 20 de ani munca grea la betuoane.pentru discriminare 5 ani munca camp .conditile din pucari valabil de la 5 ani pan pe viata conditi bune an puscari dar la munca 10 ore pe zi de luni pana vineri si fara reducere de ani exat cat e executarea fara recostituiri si renoiri .cu singuranta lumea se va andrepta si va fi politicuoasa .