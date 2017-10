Autorităţile constănţene vor demara o campanie împotriva traficului de persoane

Autoritățile constănțene vor demara o campanie împotriva traficului de persoane

04 Martie 2010

Poliția Română, în partene-riat cu autoritățile bulgare, a demarat o campanie pentru prevenirea traficului de persoane, intitulată „Reducerea numărului de victime române și bulgare traficate în Spania și Italia”. Sub sloganul „Traficul de persoane nu iartă”, partenerii urmăresc implementarea unui program „în scopul prevenirii traficului în țările de origine, tran-zit și destinație prin conștien-tizarea riscurilor pe care le implică, și mediatizarea în Uniunea Europeană a activităților de prevenire și justiție penală, inclusiv condamnările definitive, pentru stoparea traficanților”. Campania are în vedere informarea privind conștientizarea populației, atât la nivel internațional, cât și național, în țările de origine și țările de destinație, cu privire la existența traficului de persoane, în cele mai variate forme, precum și la riscurile asociate acestui fenomen. Grupul țintă principal pentru campania care se desfășoară în România și Bulgaria este reprezentat atât de femei, cât și de bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, potențiale victime ale oricărei forme de exploatare. Din analiza statisticilor realizate de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, a reieșit faptul că ponderea victimelor traficului de persoane în cele două țări, Spania și Italia, în perioada 2004-2009, este în proporție de 45-50%. În anul 2009, din totalul de 780 victime, 420 au fost de sex feminin iar 360 de sex bărbătesc (604 adulți și 176 minori). La nivelul regiunii Dobrogea, situația victimelor traficului de persoane identificate pe anul 2009 se prezintă astfel: 28 victime în județul Constanța și 9 victime în județul Tulcea. Pentru a putea veni în sprijinul victimelor traficului de persoane sau potențialelor victime, autoritățile au pus la dispoziție o linie telefonică gratuită - HELP LINE 0.800.800.678. Campania va fi realizată în județele Constanța și Tulcea de către Centrul Regional Constanța al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane care va organiza activități de prevenire și informare a comunității locale cu privire la riscurile asociate fenomenului traficului de persoane.