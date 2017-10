Autoklass Constanţa lansează gama de lux Mercedes

Autoklass Constanța lansează gama de lux Mercedes

Ieri, la show-room-ul Autoklass Constanța, a avut loc lansarea oficială a două noi modele din gama Mercedes-Benz, autoturisme care provoacă imaginația și care lasă un deosebit impact atât asupra privitorului, cât și a celui care o conduce.Primul model lansat ieri este Mercedes-Benz CLS, limuzina cu patru uși, care a „suferit” importante modificări tehnice și aduce prima transmisie automată cu 9 trepte. Vedeta evenimentului de lansare a fost noul S Coupe, care preia din caracteristicile de confort și eleganță ale clasei S limuzină, însă îi adaugă o notă puternică de sportivitate rafinată. Cele două bijuterii pe patru roți sunt adevărate opere de artă.S Coupe, design care vă taie respirațiaSub diverse denumiri, acest model a existat în gama Mercedes Benz de peste 50 de ani și întotdeauna a reprezentat cel mai avansat model tehnologic pe care îl oferă producătorul. Este o mașină care are pretenția a fi cea mai bună din lume, fără a face niciun fel de compromis și care ridică foarte sus ștacheta în gama de lux.Noul S Class Coupe este creația de top a brandului Mercedes-Benz. 430 kW (585 CP), 900 Nm, V8. Chiar și numai aceste cifre sună extrem de melodios în urechile adevăraților pasionați de automobile. Dar este ceva ce sună și mai bine: dacă apăsați ușor pedala de accelerație până la capătul cursei, veți avea parte de o experiență sonoră puternică și de o forță de propulsie care vă va pătrunde direct sub piele. La adoptarea unui stil de conducere normal, sistemul de propulsie se menține în limite acustice normale. Și în același timp extrem de liniștitor: modelul Coupe are o poziție extrem de stabilă și de sigură pe șosea.Un design nou exclusivist pe timp de zi și de noapte este asigurat opțional de cristalele Swarovski integrate în farurile sistemului inteligent de iluminare LED.Pericolele pot fi identificate în numai câteva secunde. Forțele centrifuge sunt contracarate fără probleme, în timp ce denivelările de pe carosabil nu mai reprezintă nicio piedică. Senzorii și camerele video vă însoțesc la fiecare metru,în fiecare secundă, până când deplasarea se realizează în condiții optime.Putere și mândrie„Acest eveniment întărește convingerea că arta, în cele mai diverse forme de exprimare, inspiră creațiile brandului Mercedes-Benz. Explicația este simplă, vine din natura profundă și unică în același timp, din tradiția și continuitatea pe care brandul Mercedes-Benz le respectă în totalitate”, a precizat Birol Menabil, directorul Autoklass Con-stanța.Așa cum le știm cu toții, cele șapte arte sunt expresia supremă a spiritului uman: dansul, arhitectura, muzica, sculptura, teatrul, pictura, filmul sunt prezente continuu în viața noastră și reprezintă modul nostru de a vedea lumea. Astfel, ieri, tineri artiști de la Colegiul de Arte „Regina Maria” au răspuns cu entuziasm provocării de a se exprima, fiecare în felul său, reprezentând aceste arte mai sus menționate, așa cum și creatorii brandului Mercedes-Benz au transpus în artă ideile proprii.