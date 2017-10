Autobuzele 42 şi 43, raiul hoţilor de buzunare

Șuții fac legea

Autobuzele 42 și 43, raiul hoților de buzunare

Vin sărbătorile de iarnă, iar fiecare constănțean trebuie să-și păzească buzunarele! Dacă nu de cumpărăturile frenetice, măcar de hoții specializați în a vă lasă fără portofele și a căror „captură“ crește, în fiecare an, în preajma Crăciunului. Așadar, dacă nu vreți ca cei dragi să rămână doar cu gândul la cadoul visat trebuie să aveți grijă la hoții de buzunare, mai ales atunci când sunteți în mijloacele de transport în comun. Constănțenii trebuie să știe că atunci când se află în autobuz, mai ales pe anumite linii, sunt „vânați”. Să nu se aștepte la o pușcă îndreptată către ei sau la ceva ce le-ar putea atrage atenția! Nu, dimpotrivă! Oameni pașnici, îmbrăcați bine, care stau lângă dvs. în autobuzele aglomerate ale Constanței, care vă pot zâmbi frumos și chiar să vă ajute la bagaje, pot fi dușmanii buzunarelor voastre! Atenție la „înghesuiala“ din autobuze! Polițiștii spun că hoții din buzunare acționează preponderent pe liniile de autobuz cele mai aglome-rate, iar în cazul Constanței, acestea sunt 42 și 43. Nici pe autobuzele 48 sau 44 nu ar trebui să stați nepăsători, ei putând fi văzuți adesea acționând și pe aceste trasee. De aceea, atunci când vă aflați într-un autobuz foarte aglomerat, trebuie să vă așteptați ca, de regulă, să fiți sub vizorul hoților. Nu va fi niciodată doar unul! „Profesioniștii” umblă în gașcă și se ajută între ei. De obicei sunt cel puțin trei sau patru. Ei sunt postați în zona ușilor, de multe ori, ca un „ciorchine” în jurul „țintei”. Nu vorbesc între ei, ci comunică doar din priviri, de multe ori chiar au anumite gesturi pe care doar ei le pot înțelege. Este un „limbaj” la care ceilalți nu au niciodată acces. Hoții din buzunare sunt îmbrăcați decent, de multe ori poartă o haină pe mână sau o sacoșă (dând astfel de înțeles că sunt ba oameni de afaceri, ba persoane obișnuite care merg la piață). Singurul lucru care ar putea să-i trădeze este atenția cu care analizează fiecare persoană care urcă în autobuz. La doamne, sunt vizate poșetele, mai ales cele care pot fi deschise ușor sau care nu sunt ținute în partea din față a corpului, iar la bărbați - buzunarele, în special de la pantaloni, mulți dintre aceștia având prostul obicei de a-și ține portmoneul în buzunarele de la spate. Victime sigure sunt, de obicei, bătrânii și femeile. Așadar, atunci când vă simțiți „înghesuiți” în autobuze, nu poate fi musai din cauza aglomerației. Cele trei - patru persoane care vă flanchează și care, de obicei, vă îngreunează înaintarea spre ușa pe la care ar trebui să coborâți nu urmăresc decât să câștige timp pentru ca mâinile lor „dibace” să vă umble prin buzunare ori genți și să vă fure. Oamenii nu reacționează de frică! Să nu vă așteptați ca oamenii din autobuz să intervină în ajutorul dvs. chiar dacă observă că sunteți furați. Polițiștii spun că, de obicei, nimeni nu are curaj să intervină, în primul rând dintr-o lipsă de solidaritate, dar, nu în ultimul rând, și pentru că multora le este frică. Nimeni nu poate ști ce reacții au hoții atunci când sunt puși la colț sau când sunt acuzați că fură! Nu o dată s-a întâmplat ca, cel puțin verbal, ei să devină violenți! Oamenii legii spun că lipsa de reacție a cetățenilor „încurajează” acțiunile hoților, pentru că ei știu că induc teamă și intimidează. Ei ajung ca, în anumite situații, să „facă legea” în autobuze. De aceea, fiecare cetățean trebuie să fie cât mai atent la bunurile sale și să își păzească spatele. Doar astfel pot fi siguri că nu vor cădea victime hoților și că, în loc să rămână cu buzunarele goale, vor reduce „prăzile” acestora! Ce vă recomandă polițiștii În ceea ce privește prevenirea furturilor din buzunare, polițiștii constănțeni recomandă doamnelor, în special, să fie mai precaute cu privire la modul în care poartă poșeta, „întotdeauna aceasta trebuie să fie imobilizată de braț sau să o țină în partea din față a corpului, lipită de haină”, spun oamenii legii. Bărbații sunt sfătuiți să poarte portofelul într-un buzunar interior, în partea din față, cât mai aproape de corp, în niciun caz în buzunarele din spate sau în cele laterale. Totodată, sfatul polițiștilor este ca, în momentul în care achitați produsele achiziționate, să nu scoateți toți banii pe care îi aveți și să nu-i numărați în văzul tuturor.