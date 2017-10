Autoarea celor 11 alarme false cu bombă susţine că e nevinovată

Autoarea celor 11 alarme false cu bombă susține că e nevinovată

Curtea de Apel Constanța a judecat plângerea formulată de Corina Elisabette Buștiuc, acuzată că ar fi autoarea celor 11 alarme false cu bombă, formulată împotriva soluției procurorilor de scoatere de sub urmărirea penală pentru că nu ar avea discernământ. Avocatul femeii a afirmat în fața magistraților că soluția de scoatere de sub urmărire penală nu ar fi trebuit să se dea în baza faptului că Buștiuc nu are discernământ, ci pentru că faptele nu ar fi fost comise de aceasta. Mai mult, avocatul a mai adăugat că urmărirea penală este nulă, pentru că, la data la care s-au săvârșit faptele, se luase deja o măsură de siguranță împotriva pensionarei, pe termen nelimitat, însă femeia nu a beneficiat corespunzător de îngrijirea medicală necesară. Judecătorii urmează să se pronunțe pe data de 28 mai. În urmă cu aproape un an, o echipă de anchetă a dat buzna în locuința Corinei Elisabette Buștiuc, de 47 de ani, despre care aveau informații că ar putea fi suspectul principal în cazul mai multor alarme false, apelurile fiind făcute de pe o cartelă Cosmote preplătită. Femeia locuiește singură în casa unor rude, ea fiind pensionată încă din 1997, pe caz de boală. Ea a lucrat la Aeroportul Internațional Constanța de la Mihail Kogălniceanu, fiind nevoită să iasă la pensie după ce i-au fost depistate afecțiuni psihice. La domiciliul ei au fost găsite patru telefoane mobile, din care trei au fost ridicate de anchetatori pentru expertiză, însă polițiștii nu au dat și de urma cartelei cu pricina. Autoritățile susțin că pot determina dacă apelurile către 112 au fost efectuate de pe aparatele respective, chiar în lipsa cartelei. Femeia a recunoscut că a sunat la 112 în ultima perioadă, dar nu pentru a face glume, ci pentru a se plânge că indivizi dubioși se învârt în jurul unui restaurant din vecinătate. „Fumigene“ la Parlament și Aeroportul „Henri Coandă“ Pe lista amenințărilor făcute de suspectă se află atât alarmele de la Palatul Parlamentului, din 19 februarie 2007, și de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă“, din 18 martie. Acestea sunt singurele două apeluri care au vizat obiective din afara județului Constanța. Din restul de nouă „bombe“, șapte au fost puse în municipiul Constanța, una în Năvodari, la Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu“, la 9 martie 2007, și una în Mihail Kogălniceanu, la fostul loc de muncă al femeii - Aeroportul Internațional Constanța, la 16 martie 2007. Corina Buștiuc ar fi amenințat cu bombă Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ - 12 ianuarie 2007, Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații - 15 ianuarie 2007, Primăria Constanța - 26 ianuarie 2007, TV Neptun - 21 februarie 2007 (în momentul în care însuși șeful Poliției Județene de atunci, Mircea Bârgoz, se afla în sediu, unde participa la o emisiune), Parchetul de pe lângă Curtea de Apel - 28 februarie 2007, Prefectura - 1 martie 2007 și Colegiul Național de Arte „Regina Maria” - 2 martie 2007.