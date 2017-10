Australian tâlhărit de falşi poliţişti

Australian tâlhărit de falși polițiști

Un australian a depus plângere la Secția 3 de Poliție după ce a fost victima a trei tâlhari care s-au dat drept polițiști. Luni seara, în jurul orei 21,30, bărbatul a ieșit să facă o plimbare în apropierea hotelului „Ibis”, din Constanța, acolo unde este cazat. La un moment dat, el a fost acostat de trei indivizi, îmbrăcați în civil, care i-au ordonat să stea cu fața la peretele unei case din apropiere. Sub pretextul că sunt polițiști și trebuie să-l percheziționeze, deoarece au informații că are asupra lui droguri, bărbatul s-a conformat. După aproximativ trei minute, așa-zișii polițiști au plecat spunându-i că totul este în ordine. Cu toate acestea, australianul a descoperit că nu mai are portofelul în buzunar și a cerut ajutorul polițiștilor de la Secția 3. El le-a spus oamenilor legii că îi lipsesc 720 de lei, bani pe care îi avea asupra sa. Oamenii legii îi caută acum pe tâlhari.