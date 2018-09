Augustin Lazăr, declarațiile zilei după anunțul lui Toader







sursa: dcnews.ro

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general (...) n-a venit nici din senin, nici circumstanțial. Eu am observat de-a lungul timpului (...) cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat-treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor. (...) Voi face evaluarea în maxim 30 de zile, voi prezenta public rezultatele. Eu n-aș spune acum că vor fi negative sau pozitive, dar ca și în precedent voi face o radiografie a activității manageriale desfășurate de către procurorul general și voi trage o concluzie”, a declarat Tudorel Toader.Procurorul general al României, Augustin Lazăr, întrebat luni dimineață dacă își va da demisia, s-a rezumat doar la a spune că va face o declarație la prânz.Cele mai importante declarații ale lui Augustin Lazăr vor fi prezentate pe dcnews.ro.Update: Conferința de presă este programată pentru ora 15.00.- O perioadă foarte sensibilă pentru justiție și statul de drept din România- Este o declarație de presă, nu este o conferință de presă. Declarația are rolul de a stabili adevărul- Ministerul Public are misiunea de aflare a adevărului pe bază de probe- Consider și o chestiune de onoare să clarific toate speculațiile și interpretările false apărute abundent în spațiul public (n.r. referindu-se la protocole)- Voi face publică corespondența cu ministrul Justiției- Adevărul e unul singur- Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni. Prezint documente, pe unele chiar le-am desecretizat- Toate protocoalele au fost denunțate de părți, fiind lipsite de efecte- Au fost denunțat prompt- Se poate lucra și fără protocoale- Greșeala a fost că ele au fost secretizate- Am hotărât că e important să vedem aceste documente, să vedem care este adevărul- A face pe cineva ignorant, a manipula pe cineva este ofensator la adresa opiniei publice inteligente- Sâmbătă, ministrul Justiției a publicat pe Facebook două mesaje (...) Am comunicat transparent cu ministrul (...) Să luați act de răspunsul comunicat președintelui CSM în 9 mai- O să vă pun la dispoziție un set de documente. Nu manipulează nimeni pe nimeni- Documentul nu minte. Trebuie doar să aibă bunăvoința de a-l citi corect(...) Al doilea protocol a fost denunțat de părțile semnatare în data de 13 martie 2017, anterior fusese denunțat de SRI. Practic, nu s-au produs efecte. Nu a fost folosit în niciun mod acest protocol- Următorul document este al CSM (...) Cine a făcut copie pentru protocol... ultima filă care avea două pagini, dintr-o eroare, s-au lipit filele la CSM. La ministrul Justiției lipsea ultima filă (...) Sâmbătă, și-a adus aminte că noi am ascuns ultima filă. Regret acest fapt. Nu e cazul- Vă prezint o parte din corespondența avută pe tema protocoalelor cu CSM, din care rezultă modul transparent în care a fost informat Consiliul, în legătură cu toate demersurile efectuate de Ministerul Public- În perioada din 20 până în 29 martie, toate protocoalele au fost la dispoziția CSM. Au fost invitați membrii, prin e-mail, să studieze protocoalele la biroul de profit. Toți magistrații au dreptul de a studia documente clasificate. Cu toții puteau să citească- Mai avem copia protocolului încheiat în 2005. L-am comunicat și pe acesta.