AUCHAN CONSTANŢA, ACŢIONAT ÎN JUDECATĂ DE O CLIENTĂ INFESTATĂ CU SALMONELLA

INTREBARE

Cei de la "Colectiv" cat sa ceara pentru deces, mutilare pe viata, slutire, etc. ????????????? Nu contesta nimeni dreptul de a cere despagubiri morale pentru o suferinta care s-a nascut printr-un fapt ilicit, dar totusi...."est modus in rebus." O actiune in instanta trebuie sa fie si morala, ori, cu interocolita dumitale nici nu mai trebuie sa muncesti 35 de ani pe campia muncii ?! ceea ce ....cam darama balanta in raportul afectiune cu spitalizare materializate in incapacitate de munca, zile ingrijiri medicale si ceea ce se cere. Daunele morale, chiar daca sunt la apreierea instantei, au ca punct de raportare si dauna materiala. Toti puradeii din Henrii Coanda si pirandele vor face coada pentru "interocolita" si ..bani pentru "tentativa de omor" Dar pensionarii care dupa 35 de ani de munca NU au bani de mancare, medicamente, aia nu e tot tentativa de omor ??????????? si cat sa ceara Statului Roman ? Ca judecator, sub nici o forma nu ti-as aproba aceste daune morale de-a dreptul nesimtite. Avocata indeparteaza notiunea de dauna morala, de la ceea ce ea trebuie sa fie de fapt si de drept, plata unei suferinte PE VIATA (slutire, imputari de membre) cu ...un mijloc de imbogatire,