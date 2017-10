Au văzut moartea cu ochii!

Ieri, la prânz, la doar nouă kilometri de Constanța, către Valu lui Traian, un autoturism Daewoo Leganza a rupt un copac, s-a rostogolit și apoi s-a oprit într-un șanț din afara părții carosabile. Întâmplarea a făcut ca, ieri, să fim martorii unui accident spectaculos pe drumul care duce spre Valu lui Traian, chiar la borna care indica faptul că mai sunt nouă kilometri spre Constanța. Totul s-a întâmplat atât de rapid încât nu am apucat să vedem, în primă fază, decât un nor imens de praf, un autoturism Dacia Logan care se oprea din rotirea sa pe șosea și un Daewoo Leganza, distrus în mare parte, pe partea dreaptă a șoselei, pe sensul Valu lui Traian - Constanța. Cu toate acestea, cei doi pasageri ai autoturismului grav avariat au coborât pe picioarele lor din mașină, acuzând dureri și fiind speriați de moarte. Șoferul sângera la mâini, iar femeia acuza dureri în zona pieptului. Din fericire, cei doi purtau centurile de siguranță, iar în momentul impactului cu copacul și apoi al rostogolirii, airbag-urile s-au deschis, salvându-i de la moarte. Bărbatul ne-a spus că s-a trezit cu un autoturism pe banda sa de mers și, vrând să evite impactul, a tras de volan dreapta. A trecut de un copac, pe care l-a pus la pământ, iar apoi s-a rostogolit. Cei doi se întorceau de la părinți, unde fuseseră să își lase copilul. Nu vrem să ne imaginăm ce s-ar fi putut întâmpla dacă minorul s-ar fi aflat în mașină, pe bancheta din spate, fără centură de siguranță. De partea cealaltă, șoferul Logan-ului implicat în accident, care a călcat linia continuă pentru a intra pe șosea, Daniel Marinescu, de 40 de ani, ieșea de pe un drum ce vine de la o fermă din apropiere și ne-a declarat că a văzut venind o mașină, dar și-a zis că are timp să intre pe banda a doua de mers. Din păcate, nu a calculat bine… Au fost avariate atât autoturismului Daewoo Leganza, cât și mașinai sa, care, nota bene, fusese achiziționată în urmă cu doar două zile! De reținut este promptitudinea cu care au ajuns la fața locului atât o mașină a Serviciului de Ambulanță, cât și două ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, printre care și descarcerarea.