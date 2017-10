Au terorizat Constanţa, dar scapă nepedepsiţi. Cine sunt şi cum acţionează

Au terorizat Constanța, dar scapă nepedepsiți. Cine sunt și cum acționează

În ultimele luni, mai mulți minori au spart zeci de locuințe, din municipiul Constanța și din localitățile învecinate, și au tâlhărit mai multe femei, în plină zi. Cu toate acestea, atât polițiștii, cât și reprezentanții Protecției Copilului Constanța ridică din umeri a neputință: nu au ce să le facă, nu au cum să-i strângă de pe străzi!Ultimele fapte care i-au adus pe hoțomanii minori - doi băieți de 12 ani și o fată de 13 ani - în fața polițiștilor constănțeni au fost comise în sfârșitul de săptămână care a trecut. Astfel, minora este suspectată că sâmbătă, 14 iunie, a atacat o femeie de 55 de ani, pe strada Soveja și i-a smuls lănțișorul de la gât. A doua zi, duminică, 15 iunie, după ora 17,00, împreună cu ceilalți doi minori, a intrat într-o locuință de pe B-dul Mamaia, de unde au furat bijuterii de aur, estimate la 8.000 de lei. Nu le-a fost de ajuns și, în jurul orei 19,00 au încercat să jefuiască o altă casă, de pe același bulevard. De această dată au fost surprinși înainte să reușească să fure ceva și au fugit. Polițiștii, anunțați de păgubiți, au pornit în căutarea lor și i-au găsit pe strada Atelierelor; de altfel, cei trei mai aveau asupra lor o parte din bijuteriile furate. O mică parte, ce-i drept, căci restul bijuteriilor le „pasaseră” deja adulților cu care, suspectează polițiștii, sunt în cârdășie.Minorii au fost duși la sediul Poliției municipiul Constanța, unde au fost audiați pentru câteva ore, iar puțin după miezul nopții, au fost duși la Adăpostul de Zi și de Noapte „Gheorghe Hagi”, de pe strada Decebal. S-a luat această măsură întrucât toți trei - ca și alți complici de-ai lor, de altfel -, provin din familii dezorganizate și-și fac veacul pe străzile municipiului. Dimineață, însă, nu mai erau de găsit. Fugiseră deja și erau din nou pe străzile Constanței, pregătindu-se, cel mai probabil, de o nouă spargere sau o nouă tâlhărie.Cine este de vină pentru neputința autorităților?De ce mai sunt acești copii-problemă pe străzile Constanței, deși există indicii clare că au comis zeci de furturi din locuințe?! De menționat că, potrivit oamenilor legii, până în prezent există suspiciuni că cei trei minori menționați mai sus, împreună cu alți trei sau patru cu aceleași preocupări, au spart mai bine de 30 de locuințe, din Constanța, Valu lui Traian, Murfatlar, Agigea etc., și că au tâlhărit mai multe femei (le atacă pe stradă și le smulg lănțișoarele, poșetele sau telefoanele mobile).De ce nu se ia măsura internării lor într-un centru de plasament, de vreme ce este evident că provin din familii dezorganizate și cresc pe stradă?! Sau, mai degrabă, de ce nu sunt internați într-un centru de reeducare (fostele centre de detenție și închisori pentru minori, transformate la începutul acestui an, urmare a apariției noului Cod Penal)?Le-am adresat aceste întrebări polițiștilor și reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, primii dintre autoritățile cu rol de răspundere în soluționarea acestei probleme, care i-au contact cu minorii-hoțomani. În ambele instituții, ne-a fost punctat un singur vinovat: vidul legislativ! Concret, legea nu „acoperă” și astfel de situații problematice!Pe de o parte, minorii cu vârste sub 14 ani nu răspund penal; astfel că, indiferent ce ar face, nu pot fi internați într-un centru de reeducare, ne-au comunicat, resemnați, polițiștii constănțeni. „În cazul faptelor comise de minori cu vârste sub 14 ani, noi clasăm dosarele cu mențiunea că făptașii nu au împlinit vârsta răspunderii penale. Căci legea nu permite să fie introduși într-un centru de reeducare decât dacă răspund penal. Sunt «pete albe» în lege, care ne dau bătăi de cap. Oricum, îi prindem pe autori, îi ducem la centrele de plasament din Constanța, dar fug, se întorc pe străzi și o luăm de la capăt. Mulți dintre ei au părinți plecați în străinătate, alții nu au acte de identitate; i-am dus inclusiv la Cobadin, la bordeiele de acolo, unde au rude. A doua zi erau însă în Constanța și furau din nou”, ne-au spus polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța.La rândul lor, reprezentanții Protecției Copilului Constanța spun că nu au cum să-i țină în centrele de plasament. „Centrele noastre nu au profilul unităților de care au nevoie acești copii, ce au recidivat în fapte antisociale. În centrele de plasament nu există pază, nu sunt închise. Cine să se lupte cu ei, să nu fugă, educatoarele? Nu avem cum să-i ținem închiși. Nu avem soluții, nimeni nu are la această oră, pentru că nu avem acoperire legislativă pentru astfel de cazuri”, a subliniat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța.Unde sunt „copiii de trupă“ ai Armatei Române?Atât polițiștii, cât și asistenții sociali au subliniat că este nevoie de modificarea legislației, astfel încât să poată fi internați și minorii cu vârste sub 14 ani. Doar în acest mod se va putea vorbi despre măsuri eficiente în stăvilirea delicvenței juvenile.„În trecut, erau implicate și Biserica sau Armata în astfel de situații; minorii problemă, care proveneau din familii dezorganizate, ajungeau copii de trupă: de ce nu este reînviată această tradiție? Sau ar putea să fie implicată Biserica, acești minori să fie crescuți la mănăstiri. În prezent, doar se arată cu degetul între Poliție, dar nu se ia nicio măsură concretă pentru îndepărtarea copiilor de pe străzi”, au adăugat polițiștii constănțeni.