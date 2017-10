4

Creaturi grotești, josnice, acești bizdici supranumiți Rromarlani!

Pe timpul unei excursii am cunoscut o familie de Germani din fosta DDR. Le'am spus ca vin din Amerikk. Când discuțiile au ajuns la...Rromarlani, bărbatul s'a aprins si vorbea extrem de pornit împotriva Romanilor pe care ii detesta virulent. Atunci am auzit expresia "Die Rumanen sind Schwainehunde". Am înțeles ca fuseseră prădați de Rromarlani in anii '990 când crima rromarlaneasca in Germania atinsese paroxismul. Dupa câteva zile mi'au mărturisit ca le'a plăcut f mult de mine, ca om. La despărțire le'am spus ca sunt, de fapt, Roman. Am fugit din Țara in 1987, din cauza Rromarlanilor Satanici, dupa o lupta inegala cu Burghezia Rosie militarat-seKurist ceaușista. Bărbatul s'a înroșit si balbaindu'se, nu mai știa cum sa se scuze. L'am rugat sa aibe in minte si sa spună si altor oameni ce înseamnă Roman si ce înseamnă Rromarlan Satanic. Mi'a promis frumosul...Tragedia este ca au mai rămas numai 2,5% Romani in Rromarlania. Îmi amintesc ca in statistica din 1980, in fosta Românie, Tziganii reprezentau 2,5% din populație