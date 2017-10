„Au poliţiştii rutieri din Constanţa normă de amenzi? Cât mai e şpaga pentru un permis?“

4

Salvatorii de vieti

Vream sau nu vrem, de multe ori politistii ne salveaza viata fara ca noi sa stim acerst lucru, prin actiunea preventiva, si ...pentru ca bani nu sunt, eu as face altceva, as transforma amenzile din bani in zile de munca in interesul comunitatii, adica ai primit o amenda de 3 zile munca, apoi...mergi in parcul Tabacariei si sapi, greblezi, amenajezi spatiile verzi, etc, etc. Uneori suntem ipocriti chiar si atunci cand politistii ne salveaza viata, pentru ca, exact atunci cand traversezi gresit, prin loc nepermis si fara sa te asiguri te poate calca o masina definitiv !!! Iubiti Politia si Jandarmeria pentru ca va vor binele !!!