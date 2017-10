Au picat negocierile de la ROMATSA. Urmează GREVA!

Ştire online publicată Marţi, 14 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Negocierile de la ROMATSA, ce au avut loc între controlorii de trafic aerian și conducerea ROMATSA, derulate în prezența secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoș Titea, au eșuat, astfel că angajații își mențin decizia de a intra, mâine, în grevă de avertisment, timp de două ore.Negocieri eșuate la ROMATSA. Angajații ROMATSA se pregătesc de grevă. "Am avut astăzi o întâlnire la ROMATSA, nu știu cum să spun dacă a fost conciliere, mediere... . Cel mai important este că nu s-a rezolvat niciuna dintre cele 14 revendicări ale noastre. Nu am știut absolut nimic (despre întâlnire — n. r.). Am aflat de la presă că domnul Titea a intrat în ROMATSA la ora 10,00. Din păcate, ca și până acum, în prezența domnului ministru, domnul director general face afirmații că este de acord cu toate cele 14 puncte, așa cum a spus și în fața presei. Ok, haideți să stingem punctul 1. A, păi aici nu sunt de acord. Punctul 2. Nu, păi aici nu pot face chestia asta. La punctul 5, nici aici nu sunt de acord. Absolut nimic. Niciunul dintre cele 14 puncte nu s-au rezolvat", a declarat Radu Tudorache, controlor de trafic aerian la ROMATSA, liderul Sindicatului Controlorilor de Trafic Aerian și purtător de cuvânt, pentru Agerpres.