Au crezut că e o PISICĂ!!! Raton descoperit la o farmacie din Constanţa

Au crezut că e o PISICĂ!!! Raton descoperit la o farmacie din Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Musafir neobișnuit în curtea unui depozit de medicamente din Constanța. Proprietarii s-au trezit la fereastră cu... un raton pufos. Nimeni nu știe cum a ajuns simpaticul mamifer acolo.Simpaticul raton a poposit în curtea depozitului de medicamente din Constanța în urmă cu trei zile. Mamiferul s-a ascuns după un aparat de aer condiționat.Proprietarul depozitului își amintește: "Vecinii mi-au zis ca e o pisica blocata. Azi dimineata am vazut, nu era o pisica, era un raton. Era intre aerul conditionat si perete si se vad diferite semne. M-am apropiat si scotea niste zgomote curioase si am zis sa se ocupe cei mai abilitati."Bărbatul i-a anunțat pe reprezentanții Complexului Muzeal de Știinte ale Naturii din Constanța. Aceștia au reușit cu greu să prindă ratonul, pentru că era foarte speriat."Este un animal extrem de inteligent, cel mai inteligent dintre animalele cu păr. Este adaptabil, este capabil sa țină minte de doi-trei ani în urmă activitati sau situatii in care trebuie sa se descurce. Din punct de vedere genetic este rudă cu ursul și nu cu caninele."La Complexul muzeal din Constnața, ratonul a primit chiar și un nume: Monte Cristo. După ce va sta câteva zile în carantină, el va fi mutat alături de alți patru ratoni care se află în complex.Adrian Balba, director Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanța: "Noi il primim aici cu drag, incercam sa-l adaptam impreuna cu ceilalti. Va sta doua –trei saptamani aici in carantina, sa-l vaccinam, sa fie totul in regula si sa speram ca facem o familie marita cu cei pe care ii avem."Specialiștii spun că cel mai probabil ratonul a ajuns accidental în Constanța, la bordul unei nave care a venit din America, transmite Realitatea.net.