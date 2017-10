Şatrele de romi care au băgat în sperieţi Constanţa: „Ne-am săturat de balegă şi şobolani!“

6

cetatean cu drepturi europene

Situatia aceasta se regăseste si in cartierul Anadalchioi, strazile Semanatorului și Ion Alexandrescu. Tiganii stau in mijlocul drumului si trebuie sa-i rogi frumos sa se dea la oparte ca sa poti trece cu masina. Nu mai spun de faptul ca spala caii in mijlocul strazii, ca doar seara au de facut trasee in Mamaia.Iar pe seara asa, daca au chef scot, boxele in mijlocul drumului si rasuna cartierul de muzica. Doar sunt amarâti, nu au bani de nici unele, dar de cumparat cd-uri si alcool au. Si atunci cand chemam politia, organul ne indica sa dormim intr-o camera mai indepartata sa nu mai auzim galagie. Halal, de ce-i lasa in Mamaia cu carutele alea jegoase si nu le confisca? Ce cauta cai si carute intr-o yon[ urbana? Cine ne poate raspunde. Sau poate domnii rromi platesc taxa de habitat dublu si nu stim noi? Cica suntem zona metropolitana!!!! Vai steaua noastra