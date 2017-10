Aţi văzut-o? / A plecat de acasă după ce s-a certat cu părinţii

Ați văzut-o? / A plecat de acasă după ce s-a certat cu părinții

Polițiștii Secției 3, din Constanța, au fost sesizați de un bărbat, cu privire la faptul că, în cursul zilei de 23 august, în jurul orei 20.00, fiica sa, Daniela Cătălina Radu, în vârstă de 15 de ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Tânăra are o înălțime de 1.66 m, constituție astenică, ten măsliniu, păr negru tuns până la nivelul umerilor, față ovală, păr căprui.Nu se cunosc informații despre obiectele vestimentare pe care fata le purta la momentul dispariției. Din investigațiile polițiștilor a reieșit că minora a plecat de la domiciliu în urma neînțelegerilor pe care le are cu tatăl său care nu este de acord cu relația pe care ea o are cu un tânăr.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Secția 3 Poliție, sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel.0241.611.364 int.20.005.